Zertifizierte Nachhaltigkeit für Arnstorfer Unternehmen

Landshut/Arnstorf, 17. Dezember 2024

Der Pröckl GmbH ist das Green Business-Gütesiegel verliehen worden. Mit dem Siegel, das sich an den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientiert und von der Grow Future Proof Ventures GmbH vergeben wird, stellt Pröckl sein besonderes Engagement für die Umwelt, die Gesellschaft und die Region unter Beweis. Das Green Business-Gütesiegel ist eine Auszeichnung für Unternehmen, die Nachhaltigkeit nicht nur praktisch umsetzen, sondern zum Kern ihrer Geschäftstätigkeit machen.

„Im Rahmen der Zertifizierung und Auditierung wurde deutlich, wie konsequent die Pröckl GmbH nachhaltige Werte lebt und integriert. Auf nahezu allen Ebenen ist der Spezialist für hochwertige und beständige Gebäudehüllen Vorbild und Leuchtturm für andere Unternehmen, nicht nur für solche aus dem Industrie- und Objektbau“, erklärt Nicole Wiegand, Gründerin und Geschäftsführerin der Grow Future Proof Ventures. „Nachhaltigkeit ist bei Pröckl eine Mission, nicht irgendein Zusatz. Sie ist Kernbestandteil des Geschäftsmodells. Das wurde durch die transparente Berichterstattung im Rahmen der Zertifizierung für das Green Business-Gütesiegel deutlich. Pröckl verbindet in einzigartiger Weise ökologische, soziale und gesellschaftliche Themen mit nachhaltigem kaufmännischem Wirtschaften.“ Ein besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf das nachhaltige Management der Lieferketten, auf die Reduzierung des eigenen CO2-Fußabdrucks sowie die Themen Compliance und Umweltschutz.

Nicole Wiegand überreichte das Zertifikat persönlich an Christoph und Florian Pröckl, die als kaufmännischer bzw. technischer Leiter bereits in der vierten Generation im Arnstorfer Familienunternehmen tätig sind. „Dieses Siegel ermöglicht es uns, unsere hohen Umwelt- und Sozialstandards klar und nachvollziehbar zu kommunizieren sowie für Kunden und Partner eine Vertrauensebene zu schaffen. Das Siegel ist ein wichtiger Schritt, um Verantwortung sichtbar zu machen und uns als nachhaltiger Partner in der Branche zu positionieren“, so die beiden Pröckl-Manager.

Pröckl hat bereits zahlreiche Siegel und Zertifizierungen, sieht aber in dem Grow Future Proof-Gütesiegel eine Besonderheit. „Das ist valide, fundiert, transparent und genügt höchsten objektiven Kriterien und Standards. Wir wollen unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen nicht nur umsetzen, sondern auch extern prüfen und zertifizieren lassen“, so Christoph und Florian Pröckl. Die Zusammenarbeit mit der Grow Future Proof Ventures sei zustande gekommen, weil die Werte und Ziele der Pröckl GmbH optimal mit den Standards des Gütesiegels harmonierten. Das habe sich auch im Prozess der Zertifizierung gezeigt: „Der Prozess begann mit einer umfassenden Analyse der bestehenden Nachhaltigkeitsstrategien. Danach folgten Workshops, Beratung und die schrittweise Erfüllung der Anforderungen des Grow Future Proof-Gütesiegels. Mit der abschließenden Zertifizierung konnte der gesamte Weg von der ersten Kontaktaufnahme bis zum fertigen Siegel erfolgreich abgeschlossen werden – in freundschaftlicher Atmosphäre und mit einem tiefen Verständnis, was Nachhaltigkeit für uns bedeutet. Nachhaltigkeit ist für uns bei der Pröckl GmbH nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Verpflichtung. Mit dem Grow Future Proof-Gütesiegel zeigen wir, dass unsere Prozesse und Produkte höchsten Anforderungen an Umwelt- und Sozialstandards genügen.“

Das sieht auch Nicole Wiegand so. „Andere Unternehmen können von der Pröckl GmbH lernen, dass Nachhaltigkeit eine messbare und transparente Komponente moderner Unternehmensführung sein kann. Der Prozess zeigt, wie wichtig es ist, Nachhaltigkeitsziele konsequent zu verfolgen und mit einem anerkannten Gütesiegel nach außen sichtbar zu machen. Nachhaltigkeit und Wachstum, Verantwortung und Geld verdienen dürfen keine Widersprüche sein. Im Gegenteil, das alles bedingt einander. Das soll das Green Business-Gütesiegel deutlich machen. Deswegen ist es eine besondere Auszeichnung. Die Pröckl GmbH ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Nachhaltigkeit in der Praxis erfolgreich umgesetzt werden kann. Mit ihrem Engagement und der Zertifizierung durch das Gütesiegel Green Business setzt sie Maßstäbe für Verantwortung und Transparenz in der Baubranche.“

Das Green Business-Gütesiegel ist aus dem Netzwerk THE GROW entstanden und das erste Siegel seiner Art. Elf weitere Siegel sollen folgen. „Die Nachfrage nach echten Siegeln, die wissenschaftlich begleitet werden und objektiven Kriterien genügen ist groß“, erklärt Wiegand. Auch die Pröckl GmbH kann sich weitere Zertifizierungen mit der Grow Future Proof vorstellen. „Wir schätzen die Zusammenarbeit vor Ort und die fachliche Begleitung“, so das Fazit.

Auch andere Unternehmen können sich für das Green Business-Siegel der GROW Future Proof und das entsprechende Zertifizierungsprogramm bewerben. Weitere Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, Green Business und Unternehmenswertsteigerung gibt es unter https://grow-futureproof.de. Weitere Informationen über die gelebte Nachhaltigkeit der Pröckl GmbH finden Interessenten unter https://proeckl.de.

Hintergrund

Die GROW Future Proof Ventures GmbH unterstützt Unternehmen beim Erreichen ihrer globalen Nachhaltigkeitsziele sowie beim nachhaltigen Wachstum. Die Programme der GROW Future Proof dienen dazu, Unternehmen nicht nur nachhaltig an den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals – SDGs) und an den Kriterien für den nachhaltigen Charakter von Investitionen (ESG) auszurichten, sondern genau dadurch den Unternehmenswert zu steigern und neue Märkte zu erschließen. Die Wertsteigerung steht dabei im Fokus. Nachhaltigkeit wird in die Unternehmensstrategie integriert und elementarer Bestandteil des unternehmerischen Handelns. Die Philosophie der GROW Future Proof besteht darin, vermeintliche Widersprüche zwischen Ökologie und Nachhaltigkeit einerseits und wirtschaftlichem Wachstum und Gewinn andererseits in Einklang zu bringen. Dafür hat die GROW Future Proof einzigartige Werkzeuge entwickelt, die Unternehmen über einen längeren Zeitraum begleiten und garantieren, dass die gewünschten Ziele auch wirklich erreicht werden. Die GROW Future Proof ist Teil des GROW Ökosystems und setzt neben der Beratung auch auf Netzwerke mit anderen Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und wissenschaftlichen Institutionen. In Kooperation mit der INU – Innovative University bildet die GROW Future Proof Nachhaltigkeitsmanager aus, die so einen hochschulzertifizierten Abschluss erreichen können. Gründerin und CEO der GROW Future Proof Ventures GmbH ist Nicole Wiegand. Sitz des Unternehmens ist Ergolding bei Landshut.

Weitere Informationen unter https://grow-futureproof.de.