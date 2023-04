Ghostwriter-Bachelorarbeit: Kann man sich eine Bachelorarbeit schreiben lassen?

Unabhängig vom jeweiligen Studiengang, irgendwann gilt es, sein während der Semester gesammeltes Wissen und seine Fähigkeiten in einer Abschlussarbeit unter Beweis zu stellen. Die Bachelorarbeit stellt den vorläufigen Abschluss des Studiums dar und sollte höchsten Ansprüchen genügen, um bestmöglich bewertet zu werden. Schließlich hat die Note der Bachelorarbeit in vielen Fällen einen Einfluss auf die weitere berufliche oder universitäre Karriere.

In den letzten Jahren kann man immer öfter hören, dass Studenten beim Schreiben ihrer Bachelorarbeit auf die Unterstützung von Ghostwriter-Agenturen zurückgreifen. Aber kann man sich eine Bachelorarbeit einfach so schreiben lassen, oder sollte man lieber auf einen Ghostwriter verzichten? Hier soll ein Stück weit auf die Hintergründe zu dieser Thematik eingegangen werden.

Was ist Ghostwriter?

Ghostwriter sind Personen, die Texte und andere schriftliche Werke für Auftraggeber erstellen und namentlich nicht als Verfasser erwähnt werden. In der Regel treten Diese die Urheberrechte an den Auftraggeber ab. Dieses Vorgehen ist in zahlreichen Bereichen gang und gäbe, etwa in der Musikbranche, der Literatur oder auch News-Meldungen, Blog-Artikeln oder bei Werbetexten aller Art.

Ghostwriter, die im wissenschaftlichen Bereich tätig sind, haben in der Regel einen entsprechenden wissenschaftlichen Hintergrund und sind in der Lage, in die mitunter komplexen Themen einzusteigen und Arbeiten zu erstellen und fachlich versierte wissenschaftlichen Arbeiten zu verfassen. Idealerweise sind sie also vom Fach und ausreichend qualifiziert, zu dem entsprechenden Thema etwas zu schreiben.

Unterstützung nicht nur beim Schreiben an sich

So vielfältig auch die Möglichkeiten der Themenwahl und des Forschungsgegenstandes, jede Bachelorarbeit muss denselben wissenschaftlichen Kriterien standhalten und auch einer wissenschaftlichen Arbeitsweise entsprechen. Es gibt grundlegende Aspekte, die während des Schreibprozesses einer Bachelorarbeit beachtet werden müssen.

Eine professionelle Ghostwriter-Agentur unterstützt Studenten beim Verfassen ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. Dazu zählen neben Haus- und Facharbeiten während des Studiums auch Abschlussarbeiten wie Bachelor- oder Masterarbeiten. Die Gründe, weshalb Studenten auf die Unterstützung durch eine professionelle Ghostwriter-Agentur zurückgreifen, sind vielfältig. In den wenigsten Fällen geht es dabei tatsächlich um das Erstellen einer kompletten Bachelorarbeit, meist unterstützen diese Studenten auch nur in gewissen Bereichen. Dazu zählen beispielsweise:

Allgemeine Beratung

Ein professioneller Ghostwriter kann zunächst einmal eine gute Anlaufstelle sein, um sich eine allgemein in Bezug auf das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit beraten zu lassen. Zwar gibt es immer auch individuelle, von der jeweiligen Universität festgelegten Regeln und Vorgehensweisen, es gibt aber auch Aspekte, die man ganz allgemein beachten sollte.

Verfassen von Exposés

Studenten, die Probleme damit haben, ein passendes Thema für ihre Bachelorarbeit zu finden oder denen der Einstieg schwerfällt, können sich von einem Ghostwriter ein Exposé schreiben lassen. Dabei handelt es sich um eine kurze Darstellung der Bachelorarbeit und den zugrundeliegenden Problem- / Fragestellungen, der Methodik und dem Forschungsziel. Anhand dieses Exposés, welches ohnehin Bestandteil in die Arbeit einfließen kann, lässt sich die Vorgehensweise so mit dem jeweiligen Betreuer besprechen.

Plagiatsprüfung

Weiterhin kann eine professionelle Ghostwriter-Agentur auch sicherstellen, dass die Arbeit keine Plagiate enthält. Im schlimmsten Fall kann selbst ein nicht gekennzeichnetes Zitat als Plagiat gewertet werden, wodurch im schlimmsten Fall die komplette Bachelorarbeit nicht anerkannt wird. Folgender Link führt zu allgemeinen Tipps im Umgang mit Zitaten und wie sich Plagiate vermeiden lassen.

Korrekturlesen und Lektorat

Als Person mit wissenschaftlichem Hintergrund kann ein professioneller Ghostwriter auch beim Korrekturlesen und dem abschließenden Lektorat unterstützen. Dabei achtet er nicht nur auf Rechtschreibung und Grammatik, sondern vor allem auch darauf, ob ein wissenschaftlicher Sprachstil eingehalten wird.

Unter folgendem Link finden sich weiterführende Informationen zum Thema Ghostwriter-Bachelorarbeit und den Leistungen einer entsprechenden Agentur. Hier kann man sich umfassend informieren und sich ggf. ein konkretes Angebot dazu einholen.

Kann man sich nun eine komplette Bachelorarbeit schreiben lassen oder nicht? Die Antwort auf diese Frage lässt sich mit einem klaren “Ja” beantworten, schließlich handelt es sich prinzipiell um eine Dienstleistung, die selbstverständlich auch Studenten in Anspruch nehmen können, im “Normalfall” jedoch häufig von Unternehmen genutzt wird. Entscheidend ist allerdings, was man im Anschluss mit der Ghostwriter-Bachelorarbeit anstellt. Wenn man die Arbeit eins zu eins als sein eigenes Werk einreicht, ist das nicht nur ein klarer Verstoß gegen die Hochschulverordnung, sondern auch gegen das Urheberrecht, sofern keine entsprechenden Abtretungen geregelt wurden. Es empfiehlt sich generell, eine so in Auftrag gegebene Bachelorarbeit eher als “Ideengeber” oder “Inspiration” zu nutzen und diese keinesfalls so zu übernehmen. Aus dem Anfertigen einer solchen Arbeit durch eine professionelle Agentur, kann man jedoch durchaus wertvollen Input sowie vielseitige Erkenntnisse für die eigene Arbeitsweise erhalten.

Fazit

Die Inanspruchnahme einer professionellen Ghostwriter-Agentur ist auch im wissenschaftlichen Bereich nicht prinzipiell verboten. In gewissen Bereichen kann man sich durchaus von einem professionellen Ghostwriter unter die Arme greifen lassen. Problematisch wird es allerdings, wenn eine komplette Ghostwriter-Bachelorarbeit als eigene Leistung ausgegeben wird. Wenn eine solche Täuschung vonseiten der Universität erkannt wird, müssen betroffene Studenten mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Exmatrikulation rechnen. Unabhängig davon, ob man sich beim Bachelorarbeit schreiben lassen, Unterstützung holt oder nicht, letztlich ist das erfolgreiche Bestehen einer Abschlussarbeit auch immer ein Beweis der eigenen Fähigkeiten, weshalb man sich diesbezüglich nicht selbst betrügen sollte.