Wissenswertes für den erfolgreichen Kontakt

Die Geschäftsbeziehungen zwischen Deutschland und Dänemark haben eine lange und erfolgreiche Geschichte. Diese beiden Nachbarländer teilen nicht nur geografische Nähe und ist für Norddeutsche ein beliebtes Urlaubsziel, sondern es gibt auch enge wirtschaftliche Verbindungen. Wenn Sie Geschäftsaktivitäten in Dänemark erwägen oder bereits in dieser bezaubernden nordischen Nation tätig sind, gibt es einige interessante Aspekte zu beachten.

Dänische Unternehmen, die man kennen sollte:

Dänemark ist die Heimat einer Reihe bekannter Unternehmen, die international erfolgreich sind. Einige der prominentesten dänischen Unternehmen sind:

Maersk: Maersk ist eines der größten Container-Schifffahrtsunternehmen der Welt und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen. Es spielt eine entscheidende Rolle im globalen Handel. LEGO: Das berühmte dänische Spielzeugunternehmen LEGO hat seinen Ursprung in Dänemark und ist für seine kreativen Bausteine weltweit bekannt. Carlsberg: Carlsberg ist eine renommierte dänische Brauerei und einer der größten Bierproduzenten der Welt. Feline Holidays, Novasol, Sonne und Strand: Anbieter von Ferienhäusern in Dänemark Pandora: Hochwertiger Schmuckhersteller, der mit den Charm-Armbändern bekannt wurde. Flying Tiger: Produkte zum Wohnen und Wohlfühlen aus Kopenhagen Royal Kopenhagen: Porzellanmanufaktur mit 160-jähriger Geschichte und zeitlosem skandinavischem Design

Einblicke in die dänische Geschäftswelt

Die dänische Geschäftswelt zeichnet sich durch eine starke Betonung von Effizienz und Innovation aus. Dänemark ist bekannt für seine offene Wirtschaft und die Förderung des freien Marktzugangs. Unternehmen in Dänemark sind oft sehr hierarchiearm, was eine offene Kommunikation und flache Organisationsstrukturen fördert.

Die dänische Wirtschaft ist stark in den Bereichen Erneuerbare Energien, Lebensmittelproduktion, Pharma und Informationstechnologie. Die dänische Regierung unterstützt aktiv Innovationen und Forschung, was das Land zu einem attraktiven Ort für Geschäftsinvestitionen macht.

Kontaktaufnahme und Anbahnung

Die Kontaktaufnahme und Anbahnung von Geschäftsbeziehungen in Dänemark erfordert Geduld und Sorgfalt. Dänen bevorzugen persönliche Beziehungen und Netzwerke. Networking,-Veranstaltungen und Branchenkonferenzen sind ausgezeichnete Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen. Es ist wichtig, authentische und langfristige Beziehungen aufzubauen, bevor Geschäfte gemacht werden.

Kommunikation

Die dänische Kommunikationskultur ist direkt und ehrlich es ist üblich, sich auch im geschäftlichen zu duzen. Die Dänen schätzen Offenheit und erwarten klare und präzise Informationen. Es ist wichtig, Missverständnisse zu vermeiden, indem Sie sich auf klare und gut vorbereitete Kommunikation konzentrieren. In Dänemark wird in den meisten Unternehmen Dänisch als Geschäftssprache verwendet. Wenn Sie in Dänemark Geschäfte tätigen möchten, kann es von Vorteil sein, einige Grundkenntnisse in Dänisch zu haben, ansonsten sprechen die Dänen ein hervorragendes Englisch.

Zusammenarbeit und Koordination

Dänische Unternehmen legen großen Wert auf Konsens und Teamarbeit, sodass die Unternehmensführung demokratisch und auf flachen Hierarchien basiert. Entscheidungen werden oft gemeinsam getroffen, und es ist wichtig, Geduld in den Verhandlungen zu zeigen. Verträge sind in Dänemark rechtlich bindend und sollten sorgfältig geprüft werden. Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und dänischen Unternehmen kann sehr erfolgreich sein, da beide Seiten eine hohe Arbeitsmoral und Qualitätsstandards haben.

Schlips und Kragen vs. Shorts im Meeting

In Deutschland sind formelle Kleidung und Anzüge bei Geschäftstreffen üblich. In Dänemark hingegen ist der Dresscode oft entspannter. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Geschäftspartner bei informellen Treffen Shorts und Poloshirts tragen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Professionalität vernachlässigt wird.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Dänemark

Dänemark ist bekannt für seine hohe Lebensqualität und die starke Betonung der Work-Life-Balance. Es gibt großzügige Elternzeitregelungen und flexible Arbeitszeiten, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Diese Einstellung kann sich auf Geschäftspartner aus Deutschland positiv auswirken, denn oft ist die Familie die Nummer eins im Leben der Dänen und dann endet ein Meeting schon mal pünktlich um 16 Uhr, weil die Kinder abgeholt werden müssen.

Geschäftsessen und Afterwork

Geschäftsessen sind in Dänemark üblich und beliebt, die Dänen mögen ungezwungene Geselligkeit, um Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. In lockerer Umgebung eines Lokales lernt man sein Gegenüber von einer anderen Seite und ungezwungen kennen. Afterwork-Veranstaltungen sind ebenfalls beliebt und bieten eine informelle Möglichkeit, weitere Kontakte zu knüpfen und mehr über die dänische Kultur zu erfahren.

Allgemein Wissenswertes

Es ist hilfreich, einige grundlegende Kenntnisse über Dänemark zu haben, um das kulturelle Verständnis und die Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Dänemark ist eine parlamentarische Monarchie mit einer langen Geschichte, die bis ins Wikingerzeitalter zurückreicht. Die dänische Königsfamilie ist beliebt und respektiert. Dänemark hat auch eine reiche literarische Tradition, berühmte Autoren wie Hans Christian Andersen und Søren Kierkegaard hervorgebracht.

Im Sport sind Dänen besonders erfolgreich im Handball und im Radsport. Es ist nützlich, über aktuelle Sportereignisse informiert zu sein, um Gespräche zu führen, denn die Dänen lieben ihre erfolgreichen Ereignisse. Messen und Branchenveranstaltungen bieten ebenfalls Gelegenheiten, Ihr Netzwerk zu erweitern und mehr über die dänische Wirtschaft zu erfahren.

Kontaktadressen Handelskammer und einige dänische Redewendungen

Die Deutsch-Dänische Handelskammer ist eine wichtige Anlaufstelle für Unternehmen, die in beiden Ländern aktiv sind. Hier erhalten Sie wertvolle Informationen und Unterstützung für Ihr Geschäft. Einige nützliche dänische Redewendungen, die in der Geschäftswelt hilfreich sein können, sind:

“Velkommen” – Willkommen

“Tak” – Danke

“Hvad koster det?” – Wie viel kostet das?

“Vi ses senere” – Bis später

“God forretning” – Gutes Geschäft!

Insgesamt bieten die Geschäftsbeziehungen zwischen Deutschland und Dänemark viele Chancen und Potenziale. Indem Sie sich auf die kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten einstellen und Ihr Wissen über das Land vertiefen, können Sie erfolgreich in diesem dynamischen und wachsenden Markt agieren.