Bei im Arbeitsleben stehenden Menschen ist die Freizeit ein besonderes Gut, das nicht nur beschränkt zur Verfügung steht, sondern auch noch so genutzt werden sollte, dass sie einen positiven Effekt für das eigene Leben bringt. Oft ist das Berufsleben sehr stressig und gerade dann ist die Freizeit unsagbar wichtig, bietet sie doch das Potential, den Stress wieder abzubauen.

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung

‚Einfach einmal nichts tun‘, ist ein Satz, den viele Menschen als bedeutungslos erachten. Dabei bietet gerade das Nichtstun und sich Langweilen sehr große Möglichkeiten: zum einen kann dem Arbeitsstress begegnet und entgegengetreten und zum anderen die eigene Kreativität angeregt werden. Erst wenn einem so richtig langweilig ist, einem überhaupt nichts mehr einfällt, beginnt der Mensch seine Phantasie anzuregen und die Ideen und Einfälle beginnen langsam, Gestalt anzunehmen.

Große Aufmerksamkeit erhalten dabei die Hobbys, die es in Hülle und Fülle gibt. Ob die Sammelleidenschaft, das Basteln, das Handwerkern, der Sport, das Verreisen oder einfach nur Freundschaften hegen und pflegen, alles bietet eine Plattform, sich zu entspannen, zu entfalten, Stress abzubauen.

Hobby Basteln

Gerade im Bereich des Bastelns finden viele Menschen eine kreative Seite an sich, die es ihnen ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, sie auszubauen und bestenfalls zum Beispiel in einem selbst hergestellten Präsent zu zeigen. Etwas selbst Kreiertes, eigenständig Erzeugtes an einen Freund oder eine Freundin weiter zu verschenken, kann sehr erfüllend sein und der Beschenkte freut sich über etwas Individuelles.

Hobby Sport

Andere Menschen können der eigenen Kreativität nicht so viel abgewinnen und finden ihren Stressabbau im Sport, wo sie sich richtig auspowern können, egal ob allein oder mit Freunden bzw. in einem Fitnesscenter oder einem Sportverein. Gerade die Bewegung ist tief im Menschen verwurzelt und somit essentiell für die Gesundheit.

Sport kann in vielerlei Hinsicht erfüllend sein. Manche Menschen brauchen den Kick, sich ständig zu verbessern, immer größere Herausforderungen anzunehmen. Anderen reicht es schon, sich mehrfach in der Woche mit einem ausgedehnten Spaziergang zu belohnen. Bewegung macht gesund, denn mit zunehmendem Alter leiden viele Menschen unter Arthrose und benötigen medizinische Unterstützung wie mit einer ACP Therapie.

Damit die Gedanken nicht immer um die Arbeit oder ähnliche Probleme kreisen, helfen Freizeitaktivitäten, die viel Konzentration erfordern und den Blick in eine andere Richtung lenken. Folglich lohnt es sich, einmal zu hinterfragen, habe ich Hobbys, die mich ablenken? Habe ich Freizeit, die mich erfüllt?