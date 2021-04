Freie Sicht bei der Arbeit

Unter diesem Schlagwort lässt sich vieles verstehen. Vermutlich wird jeder Leser bzw. Leserin eine eigene Interpretation dieses Begriffs haben. Was wir jedoch ansprechen wollen, ist ein sehr breiter Kontext, der durchaus den Blick aufs Wesentliche schärfen kann. Es geht um die Kontextualisierung im Sinne eines ganzheitlichen Blickes. Dazu müssen Sie sich die Frage stellen, was Sie in ihrer Arbeit erreichen wollen. Vermutlich wird bei fast jedem Leser bzw. bei fast jeder Leserin die gleiche Antwort lauten, dass Erfolg zum wesentlichen Kriterium zählen wird. Erfolg bemisst sich in erster Linie in monetären Grundsätzen. Sie gehen also zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Wie viel Geld Sie verdienen wollen, ist nach individuellen Grundsätzen zu beurteilen. Manche Menschen möchten mehr Geld verdienen, anderen wiederum reicht es, den Lebensunterhalt abzusichern. Man könnte es auch andersrum deuten. Manche Menschen gehen arbeiten, um zu leben. Andere Menschen leben, um zu arbeiten. In welcher Kategorie Sie ihren Namen hinzufügen möchten, bleibt Ihnen überlassen. Es gibt jedoch einen gemeinsamen Nenner dieses Themas und der lautet Effizienz.

Effizienz als Maßstab für den persönlichen Erfolg – Ziele für die Erfüllung des Lebens

Wie die folgenden Zeilen zeigen werden, spielt Effizienz eine wesentliche Rolle bei der Erfüllung persönlicher Ziele. Menschen, denen Arbeit nicht so wichtig ist, werden andere Dinge wichtiger sein. Dazu werden Sie möglichst effizient arbeiten wollen, um ein Maximum aus ihrer Freizeit herauszuholen. Jene Menschen, die in der beruflichen Arbeitswelt ihre Erfüllung finden, werden ebenso ein Maximum an Effizienz erreichen wollen. Effizienz bedeutet schließlich im Umkehrschluss mehr Geld auf dem Konto. Wo ein sinnvolles Maß an Effizienzsteigerung eingesetzt werden kann, wird man es tun. Das geht allerdings nicht, ohne an sich selbst zu arbeiten. Ein persönlicher Trainer kann dabei helfen, Schwächen in der Persönlichkeit zu beseitigen. Damit lässt sich auch sehr viel Beiläufiges bewältigen, dass von Beginn an nicht unmittelbar offenkundig sichtbar ist.

Die praktische Sicht auf die täglichen Herausforderungen in der Arbeitswelt

Wenn Sie früh morgens in Ihr Büro eintreten und die Dinge klar vor Augen haben ist das ein wichtiger Schritt. Ohne eine klare Struktur werden Sie auch keine Aufgaben erledigen können. Der Terminplan ist voll und Sie müssen in weniger als zwei Stunden eine Präsentation vor ihrem Chef halten. Die klare Zielvorstellung hilft ihnen dabei. Wenn Sie aber beispielsweise Brillenträger sind, brauchen Sie bei einer beschlagenen Brille ein Antibeschlagtuch auf der Arbeit, damit die Präsentation auch vorbereitet werden kann. Diese praktischen Probleme in der Arbeitswelt kommen häufiger vor als gedacht. Sie behindern unseren Arbeitsalltag und das, obwohl wir eine klare Vorstellung davon haben, wohin wir gehen wollen. Es zeigt, dass selbst bei optimaler visueller Vorstellungskraft, bereits Kleinigkeiten die Erfüllung der Zielvorstellungen zunichtemachen können.