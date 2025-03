Außenflächengestaltung von Firmengeländen: wenig Aufwand, große Wirkung

Während in die Planung und Gestaltung des Firmengebäudes häufig viel Zeit und Expertise fließen, wird die Gestaltung des Firmengeländes oft vernachlässigt. Dabei trägt es maßgeblich zum ersten Eindruck bei, den Kunden, Geschäftspartner und Passanten von einer Firma haben. Wie mit wenig Aufwand eine attraktive Außengestaltung gelingt, das erfahren Sie hier.

Pflegeleichte Grünpflanzen als Gestaltungselement

Ein Firmengelände sollte in erster Linie funktional sein. Gleichzeitig erfüllt es jedoch auch einen repräsentativen Zweck und dient den Mitarbeitern bei schönem Wetter als Aufenthaltsort in den Pausen. Mit einigen gezielt platzierten Pflanzen wirkt der Außenbereich einladender. Wichtig hierbei ist, dass zu pflegeleichten und robusten Pflanzen gegriffen wird, um den späteren Pflegeaufwand so gering wie möglich zu halten. Wer Beete mit pflegeleichten Grünpflanzen als Gestaltungselement auf dem Firmengelände anlegen möchte, kann bei Heijnen Pflanzen bestellen. Ist ausreichend Platz im Freien vorhanden, bietet sich das Anlegen einer Blühwiese mit insektenfreundlichen Pflanzenarten an. Sie ist mit ihren unterschiedlichen Blüten nicht nur ein echter Hingucker, sondern trägt auch zur Biodiversität bei.

Einfassung des Firmengeländes

Zur Gestaltung des Außenbereichs eines Firmenstandorts gehört auch die Einfassung des Areals. Das hat gleich mehrere Vorteile. Einerseits entsteht dadurch ein ordentlicher Eindruck des Geländes und es erfolgt eine optische Abgrenzung zu Nachbargrundstücken. Andererseits trägt eine Grundstückseinfassung zur Sicherheit bei. Wird diese ausreichend hoch angelegt, verhindert den unbefugten Zutritt zum Gelände. Für Unternehmensgrundstücke haben sich Zäune mit einer Höhe von mindestens zwei Metern als praktische Lösung zur Grundstückseinfassung erwiesen. Sie sind schnell montiert, benötigten kaum Pflege oder Wartung und sind sehr robust. Optisch aufwerten lässt sich ein Zaun am Grundstücksrand, indem direkt vor dem Zaun Heckenpflanzen gesetzt werden.

Beleuchtungskonzept für Firmen

Damit Passanten auch außerhalb der Geschäftszeiten im Vorbeifahren den Firmenstandort erkennen und so die Unternehmensbekanntheit gesteigert wird, darf ein Beleuchtungskonzept nicht fehlen. Dabei können einzelne Spots zum Beispiel auf den Eingangsbereich oder angebrachte Werbetafeln gerichtet werden. Auch ausgefallenes Lichtdesign zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Denkbar wären beispielsweise farbige Leuchtmittel, mit denen bestimmte Bereiche des Gebäudes oder Grundstücks in Szene gesetzt werden. Zum Schutz von Insekten und nachtaktiven Säugetieren sollte die Außenbeleuchtung jedoch nur punktuell platziert werden.

Aufenthaltsbereich für Mitarbeiter im Freien schaffen

Damit die eigenen Angestellten ihre Mittagspause bei schönem Wetter im Freien verbringen können und das Firmengelände nicht verlassen müssen, sollte es im Freien einen Aufenthaltsbereich für sie geben. Idealerweise werden mehrere Sitzgelegenheiten geschaffen. Praktisch ist auch eine Überdachung, um hier geschützt vor der Witterung die Pause verbringen zu können. Ein solcher Aufenthaltsbereich sollte für Passanten nicht einsehbar sein.