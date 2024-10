Alles nur Fassade: Vorteile moderner Fassaden für den Mittelstand

Köln – Laut Europol wurden in den letzten Tagen mehr als 230.000 Computer in 150 Ländern mit dem gefährlichen Windows-Wurm WannaCry infiziert. Während in der Industrie eine IT-Abteilung bei solchen Notfällen einspringt, stehen der Mittelstand und Kleinunternehmen mit dem Rücken an der Wand.