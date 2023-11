Einsatz von Messtechnik in verschiedenen Branchen

In verschiedenen Branchen hat das Thema Messtechnik eine große Bedeutung, denn sie ist unter anderem für ein modernes Energiemanagement und genaue Messungen in anderen Bereichen einfach unverzichtbar. Professionelle und spezialisierte Messtechnik wird daher immer wichtiger. Sie dient zur Prüfung und Aufrechterhaltung der Qualität und kann auch die Anforderungen der Arbeit mit sehr anspruchsvollen Bauteilen unterstützen.

Vorteile von Messtechnik

Mit professioneller Messtechnik lassen sich in den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel in der Energiewirtschaft, Messungen vornehmen – entweder temporär oder kontinuierlich. So wird leicht von außen sichtbar, wie hoch der Energieverbrauch jeweils ist und wo sich möglicherweise noch weitere Einsparpotenziale verbergen. Über kontinuierliche Messungen in einzelnen Bereichen können dank Optimierungsmaßnahmen oft langfristig Kosten eingespart werden.

Wo kommt Messtechnik zum Einsatz?

Wichtig für professionelle Messungen ist eine hohe Genauigkeit und Qualität der Messgeräte, wie etwa beim Analogwertrechner von Schuhmann Messtechnik und anderen Geräten, die unter anderem zur unterbrechungsfreien Messung der Stromversorgung, für Durchflussmessungen von leitungsgebundenen Flüssigkeiten oder auch für Thermografie-Aufnahmen von Wärmequellen und Wärmesenken sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.

Einige Beispiele für den Einsatz von Messgeräten:

Geräte zur Füllstandsmessung: messen, wie voll Behälter sind, z. B. im Getreidesilo

Geräte zur Durchflussmessung: messen, wie viel in einer bestimmten Zeit durchfließt, z. B. in Pumpenanlagen

Sensoren in der Pharmaindustrie: messen die genaue Wirkstoffmenge in Medikamenten

Geräte zur Messung und Regulierung von Lüftungsklappen

Geräte zur Zählung von Personen, zum Beispiel beim Zugeinstieg

Messung von elektronischen Türöffnungen, z. B. für die Einhaltung von Wartungsintervallen

Messung zur Größenbestimmung von Bauteilen

und viele mehr…

Egal in welcher Branche, die Anforderungen an Messtechnik und deren Ergebnisse sind weiter gestiegen. Aus diesem Grund gibt es immer mehr spezialisierte Messgeräte, die diesen Anforderungen gerecht werden und die Anwendung einfacher und noch präziser machen.

Elektronische und digitale Messgeräte

Messgeräte sind sehr vielfältig nutzbar, zum Beispiel für die Messung von Strom, Frequenzen oder Temperaturen. Mit dem richtigen Messgerät lassen sich die einzelnen Werte aber nicht nur korrekt bestimmen, sondern dadurch auch optimal steuern, regeln und überprüfen.

Lange Zeit wurden in diesem Bereich nur analoge Signale verarbeitet, zum Beispiel über Frequenzmessumformer oder Grenzwertschalter. Um mit den neuesten technischen Entwicklungen der Industrie Schritt zu halten und deren Anforderungen zu erfüllen, kommen heute mehr und mehr auch elektrische bzw. speicherprogrammierbare Steuerungen zum Einsatz. Mögliche Einsatzgebiete sind zum Beispiel Blockheizkraftwerke und moderne Kläranlagen, wo digitale Messverfahren die Anwendung und Auswertung von Messungen weiter vereinfachen. Panel-PCs mit Touchscreen dienen hier etwa als Kommunikationsschnittstelle zur Steuerung und Überwachung von komplexen Anlagen.

Direkte und indirekte Messung

Es wird zwischen direkter und indirekter Messtechnik unterschieden. In der direkten Messung kommen Hilfsmittel wie etwa Maßband, Lineal oder Messschieber zum Einsatz, in vielen Werkstätten sind diese auch heute noch unverzichtbar. Für Messungen, für die diese Werkzeuge nicht ausreichend sind, kommt die indirekte Messung infrage. Zum Beispiel, um komplexe Berechnungen von Licht- oder Radiowellen sowie andere Messverfahren durchzuführen.

Taktile und optische Messtechnik

Technische Systeme werden immer komplexer und immer genauere Messungen sind erforderlich. Dank verschiedener Messtechniken lassen sich diese mit hoher Geschwindigkeit und Präzision automatisiert durchführen, wobei es viele Messgeräte gibt, die speziell für bestimmte Einsatzbereiche konzipiert wurden.

Taktile Messtechnik

Die taktile Messtechnik kann sehr exakt im Mikrometerbereich Abstände, Winkel, Formabweichungen, Maße und Lagebeziehungen messen. Zum Einsatz kommt sie vor allem im Maschinenbau, wo die Toleranzen sehr klein und großflächige Berechnungen von Werkstückoberflächen notwendig sind. Außer im Maschinenbau kommt dieses Verfahren zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Medizintechnik oder Eisenbahnindustrie zum Einsatz. Sehr feine und flexible Bauteile lassen sich mit taktiler Messtechnik jedoch nicht ausreichend ausmessen.

Optische Messtechnik

Bei dieser Methode werden Objekte mit optischen Sensoren vermessen, zum Beispiel per Laserscanner. Nicht gut geeignet ist dieses Verfahren allerdings für Objekte mit transparenter oder stark glänzender Oberfläche.

Hinweis: Heute lassen sich beide Messverfahren (taktisch und optisch) miteinander kombinieren, um die Vor- und Nachteile beider Verfahren jeweils zu ergänzen.

Fazit

Das Einsatzgebiet moderner Messtechnik ist riesig und es kommen immer wieder neue Verfahren sowie Geräte zur Messung auf den Markt. Da die Anforderungen der Industrie kontinuierlich steigen und in vielen Bereichen immer präzisere Ergebnisse gewünscht sind, müssen Messgeräte dementsprechend auch immer komplexere Aufgaben erfüllen. Eine einfache Handhabung und die Möglichkeit zur Wartung der Messgeräte ist für Anwender wichtig, um sie in der Praxis effizient einsetzen zu können.