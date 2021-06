Die richtigen Kontakte in Berlin

Wenn man in Berlin lebt, sollte man die richtigen Menschen und Kontakte kennen, um das Leben leichter zu gestalten. In Berlin kann das Leben sehr turbulent werden, vor allem wenn man sehr beschäftigt ist und kaum Freizeit hat. Berlin schläft nicht und zu jeder Uhrzeit ist etwas los, sodass man sich auch jederzeit beschäftigen kann.

Feiern gehen

Keine andere Stadt in Deutschland ist bekannter für ihre Partyszene als Berlin. In Berlin gibt es regelmäßige Raves, die mehrere Tage anhalten und die Menschen dort ihr Leben und die Party feiern. Wenn man ein Teil dieser Partyszene sein möchte, sollte man die richtigen Kontakte und Leute kennen, da vieles im Untergrund oder privat passiert. Oft sind die Veranstalter jüngere oder junge Erwachsene, die bereits länger in Berlin unterwegs sind und gewisse Kontakte haben. Deshalb ist auch so, dass auf den Partys oft die gleichen Menschen sind oder dass die Menschen ihre Freunde mitnehmen. Dadurch entsteht die Situation, dass ein bestimmte Kombination aus Leuten immer auf den Partys sind und sie ihre Freunde mitbringen. Oft sind diese Leute international gut vernetzt und bringen ihre Freunde aus anderen Ländern mit, wenn diese zu Besuch sind.

Wenn man also Teil dieser Gruppe ist, dann merkt man relativ schnell, dass die Menschen alle sehr cool, freundlich und offen sind. Das Gleiche gilt auch für die Freunde dieser Leute und dadurch entstehen sehr coole Partys, die der Grund dafür sind, warum Berlins Partyszene so bekannt auf der Welt ist.

Weitere wichtige Kontakte:

Natürlich benötigt man noch andere Kontakte, um ein gutes Leben in Berlin zu führen. Dazu gehören Leute, die gleich gesinnt und offen sind, sowie Besitzer von Bars, Unternehmen, Restaurants oder Ähnlichem. Je mehr Leute man in Berlin kennt, desto einfacher und besser wird das Leben.

Es ist zum Beispiel auch empfehlenswert, dass man die Umzugsunternehmen in Berlin kennt, da diese einem bei Umzügen helfen können und wenn man in Berlin wohnt, dann weiß man, wie oft man über die Jahre umzieht. Das liegt einfach daran, dass sich die Mietpreise, der Arbeitgeber, die Wohnsituation und das allgemeine Leben verändern. Die meisten Menschen, insbesondere jüngere Menschen, haben kaum Möbel oder andere Sachen und leben zum größten Teil aus einem Koffer heraus, da sie sehr oft umziehen und sowieso kaum zu Hause sind.

In Berlin sollte man sich auch mit den Nachbarn oder mit den Leuten aus dem Wohnbezirk anfreunden, da es eine gewisse Kriminalität in der Stadt gibt. Für den Fall der Fälle ist es besser, dass man viele Freunde und Bekannte um sich herum hat, da diese einem in Notfällen helfen können. Wenn man zum Beispiel mit dem Nachbarn angefreundet ist und ein Einbruch in der eigenen Wohnung passiert, dann ist es wahrscheinlicher, dass der Nachbar einem hilft, wenn man ihn kennt.