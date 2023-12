Das Handwerk im Aufschwung – gelingt die Wende für viele Betriebe?

Viele Handwerksbetriebe beklagen sich im Stillen ob der teils horrenden Arbeitslast. Doch das bekommt nicht nur die Presse, sondern auch die Jugend mit. Ein Umdenken setzt ein, da immer mehr Jugendliche verstehen, welche Chancen im Handwerk zu finden sind.

Das Nachwuchsproblem vieler Betriebe im Mittelstand im Fokus

Schaut man sich die meisten Statistiken zum Mittelstand an, wird sehr schnell deutlich, wie wichtig dieser für unsere Wirtschaft ist. Doch das Nachwuchsproblem, welches seit vielen Jahren besteht, hindert viele Unternehmen deutlich am Wachstum. Doch es findet aktuell ein Umdenken unter jungen Menschen statt, welche nicht mehr ausschließlich in Richtung Universität streben, sondern auch dem Handwerk verstärkt eine Chance einräumen. Damit dieser Umschwung allerdings gelingt, müssen Unternehmen des Mittelstands für junge Bewerber attraktiver werden. Die Zeiten, in denen Lehrlinge als billige Arbeitskräfte zweiter Klasse angesehen wurden, sind längst vorbei. Unternehmen, welche dies beherzigt haben, stehen bereits jetzt besser da. Denn aufgrund des Mangels an Bewerbern, können sich Jugendliche heute beinahe aussuchen, welchen Betrieb sie als Ausbildungsbetrieb wünschen. Es gilt also für Bewerber attraktiver zu werden.

Moderne Ausrüstung macht den Mittelstand attraktiver

Ein wichtiger Punkt für die Attraktivität von Unternehmen ist deren Ausstattung. Eine moderne und zeitgemäße Werkstatteinrichtung macht den Arbeitsplatz für angehende Mitarbeiter nicht nur attraktiver, sondern kann auch helfen, die Arbeit schneller zu erledigen. Gute und eingespielte Abläufe innerhalb der eigenen Werkstatt machen Unternehmen produktiver und somit auch finanziell attraktiver. Wer mehr Aufträge in der gleichen Zeit erledigen kann, profitiert von der allgemeinen Lage nochmals deutlich. Daher ist es sinnvoll und zielführend, in eine neue und professionelle Ausstattung zu investieren und die Arbeitsbereiche somit attraktiver zu gestalten.

Die hohe Nachfrage erlaubt höhere Löhne

Natürlich sind solche Investitionen nicht allein ausreichend, um Mitarbeiter vom eigenen Unternehmen zu begeistern. Man muss allerdings auch sagen, dass die aktuelle Situation dem Handwerk durchaus in die Hände spielt. Denn die sehr hohe Nachfrage in vielen Bereichen bedeutet auch, dass Unternehmen deutlich höhere Preise für die verschiedenen Dienstleistungen aufrufen können. Das kommt nicht nur dem Unternehmen zugute, sondern im Optimalfall auch den Mitarbeitern. Wer in der Lage ist, höhere Löhne zu bezahlen, wird in der Regel auch nicht über einen Mangel an Mitarbeitern klagen. Unternehmen, welche diese Zusammenhänge verstehen, werden auch für Auszubildende merklich attraktiver und können somit mehr Nachwuchs ausbilden. Um es mit den Worten von Henry Ford zu sagen: “Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.”

Fazit: Nachhaltig agierende Betriebe erwarten eine goldene Zukunft

Mittelständische Betriebe, welche bereit sind in die eigenen Auszubildenden und die eigene Ausstattung zu investieren, werden über kurz oder lang massiv von dieser Entscheidung profitieren. Es bedarf in der aktuellen Situation sicherlich Mut einen solchen Schritt zu gehen, doch in den meisten Fällen wird es sich auszahlen. Denn wer es schafft den Nachwuchs von sich und von seinem Unternehmen zu überzeugen, wird diese Mitarbeiter auch nach der Ausbildung halten können. Und gut ausgebildete Mitarbeiter mit passendem Werkzeug sorgen dann für das wirtschaftliche Wachstum des Unternehmens.