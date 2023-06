Betriebliche Krankenversicherung: Diese Mitarbeitertypen sprechen darauf an

Die betriebliche Krankenversicherung als Mittel zur Fachkräftegewinnung ist seit einiger Zeit in aller Munde. Nicht nur ältere Mitarbeiter mit gesundheitlichen Problemen sind sich der Bedeutung einer guten Krankenversicherung bewusst – die vergangenen Jahre haben in der Bevölkerung allgemein ein höheres Bewusstsein für Gesundheitsfragen kreiert.

Das heißt aber nicht, dass eine bKV, betriebliche Krankenversicherung, allein ausreicht, um Fachkräfte zu gewinnen oder zu halten. Denn nicht jeder Mitarbeitertyp spricht gut darauf an. Somit sollte sich genau überlegt werden, wann sie angeboten wird und wann die größten Vorteile zu erwarten sind.

Fachkräfte mit Familien

Die erste große Gruppe an Angestellten mit hohem Interesse an einer betrieblichen Krankenversicherung sind Menschen mit Familien. Denn eine bKV bietet immer auch Vorteile für Ehepartner und Kinder. Somit können die Ersparnisse größer sein. Fachkräfte auf der Suche nach einer Stelle sollten daher explizit auf die Vorteile hingewiesen werden.

Aus einer betrieblichen Krankenversicherung auszutreten, ist wenig attraktiv. Angestellte müssten eine Stelle mit ähnlichen Vorteilen finden, die zusätzlichen Leistungen für ihre Familie aufgeben oder mehr zahlen – dazu sind viele nicht bereit, was eine Bindung an das Unternehmen erreicht. Wer viele Menschen mit Kindern beschäftigt, sollte bei der Wahl des Versicherers unbedingt darauf achten, welche Vorteile es speziell für Familien gibt.

Regional verankerte Angestellte

Die Familiengründung kann ein guter Grund für eine langfristige Planung sein. Aber nicht nur Menschen mit Familien sind auf der Suche nach Beständigkeit. Auch Mitgliedschaften in Vereinen, ein Freundeskreis oder die Nähe zu den Eltern können Gründe dafür sein, dass jemand in einer Region bleiben will.

Werden diese Fachkräfte zusätzlich mit einer bKV ausgestattet, ist es extrem unwahrscheinlich, dass sie die Firma verlassen. Unternehmen bieten ihnen praktisch ein unschlagbares Gesamtpaket, wenn sie ihnen zeigen, dass sie über Jahrzehnte hinweg von der bKV profitieren werden. Im Bewerbungs- oder Mitarbeitergespräch lässt sich leicht danach fragen, wie heimatverbunden jemand ist oder ob es noch große Pläne gibt, die Welt zu sehen.

Mitarbeiter über 50

Mit steigendem Alter steigen meist auch die gesundheitlichen Beschwerden. Somit werden die Themen Altersvorsorge und Gesundheitsvorsorge auch mit jedem Jahr wichtiger. Junge und gesunde Mitarbeiter können das meist noch etwas lockerer sehen, da sie ohnehin in der Regel selten beim Arzt sind.

Angestellte mit kleinen und großen Leiden werden bei Arztbesuchen jedoch wiederholt daran erinnert, dass sie auf eine gute Krankenversicherung angewiesen sind. Haben sie diese bereits, sind sie erleichtert. Fachkräfte ohne diese Vorteile werden sich eher anwerben lassen – dafür muss die bKV aber auch bei der Bewerbersuche und Bewerberansprache betont werden.

Menschen in medizinischen Berufen

Wer selbst von gesundheitlichen Problemen betroffen ist, nutzt seine Krankenversicherung ohnehin schon und wird sicherlich auch die Vorteile einer bKV schnell erkennen. Ähnlich sieht es bei Menschen in medizinischen Berufen aus. Sie sind ebenfalls ständig mit Gesundheitsfragen konfrontiert.

Das hat in den letzten Jahren auch dazu geführt, dass immer mehr Praxen und medizinische Einrichtungen betriebliche Krankenversicherungen anbieten. In diesen Berufen ist die bKV also oftmals ein viel diskutiertes Thema – und ohne dieses Angebot wird es schwer sein, neue Mitarbeiter zu gewinnen oder aktuelle Mitarbeiter zu halten.

Auf Work-Life-Balance fokussierte Fachkräfte

Die bKV wird von Versicherern auch gerne damit beworben, dass sie ein Mitarbeitervorteil ist, der Gehaltserhöhungen aussetzt. Das trifft nicht immer zu – und natürlich sollte man nicht damit rechnen, dass eine bKV Mitarbeiter davon abhält, Gehaltsverhandlungen einzufordern.

Aber es stimmt schon, dass vor allem junge Menschen laut Umfragen betonen, dass Geld nicht alles ist. Viele sind beispielsweise bereit, auf Gehalt zu verzichten, um in die 4-Tage-Woche zu wechseln oder auch nur eine Stunde früher nach Hause zu gehen.

Somit ist für diese Mitarbeiter das Gesamtpaket wichtig, nicht das reine Gehalt. Die betriebliche Krankenversicherung ist für sie ein Signal, dass langfristig geplant wird und Mitarbeitergesundheit wichtig ist – diese Wertschätzung kann Unternehmenstreue kreieren.