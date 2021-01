Auto kaufen oder Leasen – Vorfreude auf das erste Auto

Wenn der Führerschein bestanden ist, dann ist die nächste Überlegung die Anschaffung eines Autos. Beim Kauf des Autos kommen verschiedene Überlegungen zutage. Zu den wichtigsten Fragen gehört mit Sicherheit die Frage der Finanzierung. Insbesondere in Fällen, wo Sie ein Auto kaufen wollen, welches in der höheren Preisklasse liegt. Diese Autos kaufen Sie meist nicht mit Bargeld, da die Kosten deutlich über einem Jahreseinkommen liegen. Natürlich gibt es auch günstigere Autos, aber mit etwas Glück sponsert auch der Vater etwas dazu bei. Die Frage ist also durchwegs berechtigt und sollte überlegt werden.

Finanzierung des Autos

Unter den gängigen Finanzierungsformen findet man Barkauf oder Leasing. Als Alternative gibt es noch das Finanzierungsmodell des Kredits. Als Frischling sollte man sich diesen Fragen stellen. Vielleicht diskutieren Sie gemeinsam mit ihrem Vater die Möglichkeiten einer alternativen Finanzierung. Unter Umständen finden Sie Tipps und Tricks in diesem Artikel, die Ihnen die Entscheidung erleichtern. Allerdings darf angemerkt werden, dass eine intensive Recherche zu diesem Thema notwendig sein wird. Der Kauf eines Autos erfordert eine intensive Beratung mit der Bank. Zumindest wenn die Diskussion über Kredit erwogen wird, ist dieser Punkt sehr wichtig.

Finanzierungsarten für Ihr erstes Auto

Der Kredit ist meist ein sehr komplexer Prozess. Es brauchen einen Antrag, der über Ihre Hausbank zu erfolgen hat. Wenn Sie den Kreditantrag bei der Bank stellen, dann werden Sie dadurch auch die entsprechende Weichenstellung in professionelle Hände legen können. Grundsätzlich müssen zu den Kreditkosten auch Gebühren hinzugerechnet werden. Diese Gebühren sind unabhängig von der Bank, weil sie durch den Gesetzgeber vorgeschrieben werden. Im Zuge der Verhandlungen ist entscheidend, wie hoch der Zinssatz ist. Wenn die Zinsen nur wenige Basispunkte über dem LIBOR liegen, dann kann dies bei einer Anschaffungssumme von über EUR 10000 bereits eine beachtliche Summe darstellen. Ein weiterer Aspekt ist wichtig zu beachten. In welchem Zeitraum wollen Sie den Kredit teilen. Diese Frage ist ebenso mit dem Bankbeamten zu klären. Wenn Sie sich für ein Leasingmodell entscheiden, dann finden Sie meist ein vorgefertigtes Angebot. Es wird heute sogar von den Autohändlern wie beim VW Leasing angeboten. Diese Händler unterhalten zum Teil auch eigene Finanzierungsinstitute.