Alles, was man über Schrauben wissen sollte

Ob Hobby-Bastler, kleiner Handwerksbetrieb, mittelständisches Unternehmen oder Großindustrie – sie alle nutzen Schrauben im Alltag ganz selbstverständlich. Vom kleinen Schräubchen bis zu Sonderschrauben für Großbauprojekte halten Schrauben zusammen, was zusammengehört. Dabei sind sie in unserer modernen Welt der komplexen Maschinen und Konstruktionen so entscheidend. Doch in welchen Bereichen spielen Schrauben heutzutage eine besondere Rolle? Und wie werden Spezialschrauben auch extremen Anforderungen gerecht?

Eine kurze Geschichte der Schrauben

Die ersten Schrauben waren groß und in der Regel aus Holz. Sie wurden im antiken Griechenland als Pressen für Olivenöl und Wein verwendet. Später wurden sie weiterentwickelt, um Holzstoff zu Papier zu pressen. Diese einfache Maschine machte es möglich, eine Kraft aufzuwenden, die über die menschliche Muskelkraft hinausging, um Öle, Säfte, Papier und andere Produkte herzustellen.

Auf die Idee, diese Kraft dafür zu nutzen, Gegenstände zusammenzuhalten, kam man erst im Mittelalter. Damals wurden Holz- und Metallschrauben noch in Handarbeit produziert – ein mühseliges Unterfangen und ein entsprechend teures und sparsam eingesetztes Endprodukt.

Mit dem Beginn der Industriellen Revolution zum Ende des 17. Jahrhunderts wurde auch die Welt der Schrauben revolutioniert. Denn es entstand ein erhöhter Bedarf an Befestigungselementen, die stärker als Nägel und von gleichbleibender Größe waren. Und so entwickelte der britische Instrumentenbauer Jesse Ramsden eine Drehbank, mit der Schrauben auf relativ einheitliche Größen zugeschnitten werden konnten und der amerikanische Maschinenbauer David Wilkinson wird heute als Erfinder von Maschinen angesehen, mit denen die Massenproduktion von Schrauben einsetzte, um dem wachsenden Bedarf der unterschiedlichen Industrien gerecht zu werden.

Standardisierung der Schrauben

Nun gab es noch das Problem zu lösen, dass auch verschiedene Unternehmen oder gar Länder gemeinsam produzieren und bauen wollten. Zu diesem Zweck musste eine Standardisierung von Schraubengrößen, -durchmessern, -köpfen, -spitzen und -gewinden gefunden werden. So haben wir heute die unterschiedlichsten Standardschrauben, von denen viele in jedem Baumarkt zu finden sind. Doch zahlreiche Unternehmen sind auf Sonderschrauben und Spezialschrauben zum Beispiel für den Maschinenbau angewiesen.

Sonderschrauben und Spezialschrauben in der Industrie

Waren die Schrauben früher Mittel zum Zweck und kamen nur wenn nötig zum Einsatz, hat sich die Herstellung von Schrauben mit der Industriellen Revolution selbst zu einem eigenen Industriezweig entwickelt. Darunter nimmt die Herstellung von Sonderschrauben und Spezialschrauben einen eigenen Zweig ein. In diesem Zweig kann sich jeder Fertigungsauftrag für Spezialschrauben vom nächsten unterscheiden. Denn viele Unternehmen benötigen spezielle Schrauben, die besonderen Bedingungen standhalten können müssen und sich daher in Form, Material, Geometrie und anderen Eigenschaften von den üblichen Produkten unterscheiden. Ein Beispiel für derartige Spezialschrauben sind die sogenannten Stockschrauben, aber auch Dreikantschrauben sowie Schraubenbolzen und Stehbolzen, die allesamt aus speziellen Materialien und in besonderen Größen und Ausprägungen gefertigt werden können, um entsprechenden Anforderungen zu genügen. So zeichnen sich Schrauben aus Titan beispielsweise durch ihr geringes Gewicht aus. Sie wiegen fast halb so viel wie entsprechende Schrauben aus Stahl. Daher kommen Titanschrauben immer dann zum Einsatz, wenn Gewicht eingespart werden soll – so in der Luftfahrt oder beim Sport. Titanschrauben kommen sogar im menschlichen Körper zum Einsatz, zum Beispiel bei Knochenbrüchen. Schrauben aus Kupfer wiederum bieten ein oft gewünschtes Wärmeausdehnungsverhalten. Sie sind besonders selten, bei bestimmten Schraubvorgängen jedoch aufgrund der Wärmeausdehnung ein essentielles Befestigungselement. Zudem haben sie eine hohe elektrische Leitfähigkeit, weshalb sie häufig für Elektroinstallationen notwendig sind.

Herstellung von Spezialschrauben

Für die Produktion von Spezialschrauben kann auch der Herstellungsprozess angepasst werden. So können die Schrauben spanend oder spanlos produziert und zudem warm oder kalt geformt werden. Manch eine Spezialschraube entspringt heutzutage auch einem 3D-Drucker.