Faltschachteln begleiten uns ganz unspektakulär durch das tägliche Leben. Jeder benutzt sie doch kaum einer macht sich Gedanken darum wie sie uns behilflich sein können.

Faltschachteln sind Werbeträger

Wo auch immer wir Einkaufen gehen, Faltschachteln, ob mit oder ohne Sichtfenster, erleichtern einem den Transport kleinerer oder auch größere Waren gleichermaßen. Egal ob die Cup Cakes oder Donuts vom Bäcker oder die Bücher bei einem Umzug, nahezu alles sollte gut in Schachteln oder Kartons verpackt werden damit sie sicher am Zielort ankommen. Und was, wenn nicht Faltschachteln oder Kartons eignet sich besonders gut als Werbeträger für ein Unternehmen? Verpackungen werden in der Öffentlichkeit von A nach B getragen so dass das Firmenlogo für jeden gut sichtbar ist. Der Wiedererkennungswert eines Unternehmens ist mit der richtigen Verpackung fabelhaft gegeben. Man denke nur an große Unternehmen wie Zalando oder Amazon.

Was große Unternehmen können, geht ebenso gut auch bei kleineren Unternehmen. Faltschachteln für Kosmetika, kleine Give Aways, Schmuck oder Dessous eignen sich besonders für kleinere Aufmerksamkeiten und Geschenke jeglichen Anlasses. Mit den richtigen Faltschachteln verbindet man Ästhetik und Funktion in einem. Meist erspart man sich mit einer hübschen Faltschachtel das zusätzliche Einpacken mit Geschenkpapier. Faltschachteln bekommen Sie in allen Größen, das besondere an ihnen ist der stabile Boden.

Die richtigen Faltschachtel für Ihr Produkt

Zunächst einmal sollte überlegt werden welches Produkt verpackt werden soll. Für die Auswahl des Bodens ist es wichtig ob die Ware liegend oder stehend transportiert werden muss oder soll. Ein Beispiel sind Buchsendungen. Für den Bücherversand eignen sich natürlich die liegende Version einer Faltschachtel. Um sicher zu gehen, dass das Buch auch unversehrt und original verschlossen da ankommt wo es hin soll, bietet Madika Faltschachteln mit transparenten Klebepunkten zum Verschließen an. So individuell wie Bücher sind, kann der Kunde auch seine persönlichen Faltschachteln konfigurieren, designen und bedrucken lassen. Wenn Ihnen die Zeit und die Kreativität zur Gestaltung Ihrer Faltschachteln fehlt, steht Ihnen im Onlineshop ein mehrköpfiges, junges und dynamisches Team motiviert und hilfsbereit zur Verfügung.