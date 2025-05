WEMAG übernimmt Werkzeug Weber

Fulda/Aschaffenburg, 5. Mai 2025

Die WEMAG GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Fulda übernimmt zum 1. Juni das traditionsreiche Aschaffenburger Unternehmen Werkzeug Weber. Damit setzt WEMAG ein deutliches Zeichen für nachhaltiges Wachstum, regionale Verbundenheit und zukunftsorientierte Entwicklung. Das Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitenden zählt zu den führenden Werkzeughändlern in Hessen, Westthüringen, dem Ruhrgebiet und Südwestfalen. Mit der Übernahme expandiert WEMAG nun ins Rhein-Main-Gebiet und nach Unterfranken. Der Standort Aschaffenburg bleibt erhalten – alle Mitarbeitenden werden übernommen. Zudem sind weitere Investitionen geplant.

„Perfect Match“ für die Zukunft

„Wir übernehmen kein Unternehmen, wir verbinden Ideen und gestalten gemeinsam Zukunft“, sagt WEMAG-Geschäftsführer Christopher Schaus. WEMAG betreibt bereits Standorte in Fulda, Kassel, Bochum, Siegen und Zella-Mehlis. Aschaffenburg wird nun als weiterer Standort integriert. „Werkzeug Weber passt fachlich, organisatorisch und werteorientiert hervorragend zu uns – ein echtes Perfect Match“, so Schaus weiter.

Individuelle Kundenberatung im Fokus

Schon ab Juni sollen zusätzliche WEMAG-Mitarbeitende in Aschaffenburg tätig werden, um das erweiterte Sortiment zu präsentieren und Kunden noch gezielter zu beraten. Die bisherigen Schwerpunkte von Werkzeug Weber – Betriebseinrichtungen und Zerspanung – ergänzen das WEMAG-Angebot ideal. Neu hinzu kommen unter anderem Arbeitsschutz, Schweiß- und Reinigungstechnik. Verwaltungsbereiche wie IT, Einkauf und Buchhaltung werden künftig zentral in Fulda gesteuert – so bleibt vor Ort mehr Raum für die direkte Kundenbetreuung.

Neues Logo – bewährte Werte

Vanessa Weber, die Werkzeug Weber über zwei Jahrzehnte mitgeprägt hat, bleibt bis Ende Mai Geschäftsführerin und begleitet danach noch mindestens sieben Monate den Integrationsprozess. Ab Juli übernimmt sie bei WEMAG eine zentrale Rolle im Bereich Marketing und Innovationsmanagement. „Die Werte, für die Werkzeug Weber steht – Nachhaltigkeit, Verantwortung und gesellschaftliches Engagement – bleiben erhalten“, betont Weber. Das Logo ändert sich, die Haltung bleibt.

Starkes soziales Engagement

WEMAG engagiert sich über den Handel hinaus – etwa durch eine eigene Metallbearbeitung für Großteile, ein Logistikzentrum sowie den offiziellen Partner-Fanshop von Eintracht Frankfurt in Osthessen. Auch das soziale Engagement in Jugend und Sport wird weiter ausgebaut.

Größere Einheiten für komplexe Anforderungen

Angesichts wachsender gesetzlicher Anforderungen und steigender technischer Komplexität sei es für kleine Betriebe kaum noch möglich, allein wettbewerbsfähig zu bleiben. Kunden verlangen zunehmend digitale Anbindungen und individuelle Lösungen – dafür braucht es größere, spezialisierte Teams. „Wir bauen unsere digitalen Angebote wie Webshops, Schnittstellen und E-Business weiter aus“, sagen Schaus und Weber. Ziel sei es, einer der modernsten Werkzeughändler in Mitteldeutschland zu werden.

Zukunftsinvestitionen und Sortimentswechsel

Geplante Investitionen fließen in Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, moderne Logistik und Robotik – zentrale Themen für die Zukunft. Im Zuge des Sortimentswechsels startet ab dem 13. Mai ein Abverkauf bei Werkzeug Weber in der Benzstraße.

Marco Welke übernimmt künftig die Leitung des Standorts Aschaffenburg. Bestehende Telefonnummern und Ansprechpartner bleiben erhalten – der gewohnte Service bleibt bestehen.

Weitere Informationen

Mehr über Produkte, Marken, Dienstleistungen und das gesellschaftliche Engagement der WEMAG unter: www.wemag.de

Hintergrund

Die WEMAG GmbH & Co. KG mit Sitz in Fulda und Niederlassungen in Kassel, Bochum, Siegen und Zella-Mehlis zählt zu den führenden Werkzeughändlern und Technikdienstleistern in Mitteldeutschland. Neben dem klassischen Werkzeughandel gehören zur Gruppe auch ein spezialisierter Metallbearbeitungsbetrieb, ein Logistikzentrum sowie der Partner-Fanshop von Eintracht Frankfurt für Osthessen. WEMAG bedient Gewerbe- und Privatkunden über alle Vertriebskanäle – vom stationären Handel bis zum internationalen Export. Ein besonderes Augenmerk gilt dem sozialen Engagement, insbesondere im Bereich Kinder, Jugend und Sport.

