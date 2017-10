trivago gründet eigenständige Vertriebsgesellschaft

Düsseldorf – trivago, eine der weltweit führenden Hotel-Metasuchen, gibt die Gründung der trivago Hotel Relations GmbH bekannt, einer neuen, hundertprozentigen Tochtergesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, starke direkte Geschäftsbeziehungen mit unabhängigen Hotels zu fördern. Das Unternehmen wird seinen Fokus darauf legen, Hoteliers auf der ganzen Welt zu höherer Wettbewerbsfähigkeit zu verhelfen und mehr Direktbuchungen über die Webseiten ihrer Hotels zu generieren.

„Dieser Schritt bietet uns die Möglichkeit, ein hochqualifiziertes internationales Team bedarfsorientiert zusammenzustellen und unsere Geschäftsbeziehungen mit Hoteliers stärker auszubauen. So können wir die Hoteliers in einer noch engeren Zusammenarbeit dabei unterstützen, ihr Direktmarketing erfolgreicher zu gestalten“, so Johannes Thomas, Managing Director und Chief Revenue Officer von trivago N.V. Weiter erklärt er: „In den letzten zwei Jahren haben unsere Hotel-Direktgeschäfte große Erfolge verzeichnet. Gleichzeitig haben wir gelernt, dass für den Aufbau eines Vertriebsunternehmens eine andere Unternehmenskultur, andere Arbeitsweisen sowie andere Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich sind als bei einem Technologie-Unternehmen. Wir sind davon überzeugt, dass die trivago Hotel Relations GmbH als spezialisiertes Vertriebsunternehmen über die erforderliche Freiheit verfügt, ihre eigene Identität zu bestimmen.“

Die unterschiedlichen Anforderungen eines Technologie-Unternehmens und einer Vertriebsorganisation waren ausschlaggebende Gründe dafür, eine spezialisierte Vertriebsgesellschaft zu gründen, die ihre eigene Identität, Kultur und Firmenmarke aufbauen kann: Anstelle von technisch versierten Fachkräften rekrutiert das neue Unternehmen hochqualifizierte Vertriebsmitarbeiter aus aller Welt.

Die trivago Hotel Relations GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und wird die Geschäfte zwischen trivago und über 310.000 Hoteliers aus aller Welt betreuen. Das Unternehmen startet mit über 160 Mitarbeitern aus 21 Ländern und strebt 2018 eine Erweiterung des Teams an. Auf diese Weise sollen die Prozesse beschleunigt werden, damit trivago Reisenden mehr Optionen und die Möglichkeit zur Direktbuchung anbieten kann.

Weitere Informationen zur trivago Hotel Relations GmbH

Die trivago Hotel Relations GmbH wurde 2017 gegründet und ist eine hundertprozentige Vertriebsgesellschaft von trivago N.V. Sie unterstützt Hoteliers dabei, online wettbewerbsfähig zu agieren und über den trivago Hotel Manager mehr Direktbuchungen auf ihren eigenen Webseiten zu generieren. Seit dem 31. Juli 2017 verwenden bereits mehr als 310.000 Hoteliers auf der ganzen Welt die Metasuchen-Marketing-Plattform, die in zehn Sprachen auf 21 lokalisierten Plattformen betrieben wird.

Quelle: trivago N.V.