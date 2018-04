Digitalisierung, Business 4.0, Internet der Dinge oder smarte Maschinen – für so gut wie alle Wirtschaftsbereiche kündigen diese Schlagworte einen grundlegenden Wandel an. Auf ihrer Herbstfachtagung am 18. und 19. November 2016 in Berlin beschäftigen sich die Mitglieder des Verbandes „Die KMU-Berater – Bundesverband freier Berater e. V." :