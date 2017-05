Surfen im World Wide Web heißt auch immer Eintauchen in eine fantastische Welt aus Bildern, Texten und Informationen. Begriffe wie Datenflut und die Frage nach der Verlässlichkeit von Informationen tauchen am Horizont des Webnutzers auf. Nachhaltigkeit im Netz gleich Fehlanzeige? Absolut nicht, denn hier setzt zielgerecht und integral das Arbeitsfeld des Influencer Marketings ein.

Influencer – Die neuen Stars im Social Media

Influencer sind Personen, die Ankerpunkte auf den Wellen der Informationsflut des Netzes setzen. Influencer gelten der Community im Web als Vorbilder, haben sich profiliert und bilden einen Kompass in den Netzwerken des Social Media. Sie verdichten quasi den umherirrenden Strom der Webjünger. Warum diese Influencer nicht einbinden in ein gut strukturiertes Influencer Marketing und dem Naturphänomen World Wide Web mit dem Vertrauen ein zweites Standbein verschaffen? Wer dem User einfach mehr bieten will, muss Internetnutzer und Influencer gezielt zusammenbringen. Influencer und Instagram Marketing Agenturen wie KOR7 MEDIA bringen Influencer mit Marken für reichweitenstarke und kreative Instagram Influencer Marketing-Kampagnen zusammen und übernehmen dabei sowohl die Suche nach passenden Social Media Influencern, als auch die Strategie- und Konzepterstellung sowie die komplette Umsetzung.

Instagram – der neue König des Content Marketing

Am Anfang steht das Hineinhören – das Social Listening. Danach gilt es, die richtige Strategie zu haben. Dabei gelten die drei Essentials des Social Media-Marketings (SMM) als absolut wichtig: Aufmerksamkeit zu generieren, Unternehmensinhalte online zu kommunizieren und durch die Nutzer zu multiplizieren. Fast die gesamte Generation unter dreißig nutzt Facebook, Instagram, Twitter und Co. Besonders die Fotoplattform Instagram stellt mit einer Community von über 600 Millionen Nutzern weltweit eine immer wichtigere SMM-Plattform dar. Einen Platz zu finden im Austausch von Meinungen, Stimmungen und der Kommunikation der jungen Generation im Angebot von sozialen Medien ist für Unternehmen ein begeisterndes Arbeitsfeld. Social Media hat Zukunft und ist unternehmerische Zukunftssicherung zugleich.

Influencer Marketing – Kreativ. Authentisch. Reichweitenstark

Der nächste Schritt ist die zielsichere Zusammenführung von Influencer und Kundenzielgruppe. Wenn auf dem Fashion-Event der aus Instagram bekannte Fotograf mit dem Chefdesigner eines Modehauses öffentlich auftritt und dies per Foto kommuniziert, ist eine wirtschaftliche Zielgruppe erreicht. Dokumentieren Instagram-Bilder des Influencers im Fitnessstudio Lifestyle und Gesundheit, sind Verbindungspunkte zum Unternehmen geschaffen. Fährt der Instagrammer ein Auto einer bestimmten Marke, folgt der neuesten Diät und tritt mit teuren Luxusartikeln auf, wird schnell klar: Gehört ein Produkt in der Community dazu, kriegt es den Hip-Status. Die von den Instagrammern geschätzten Produkte multiplizieren sich in ihrer Werbewirkung und werden geliebt.

Die Zukunft von Instagram

Instagram wohin? Dem Phänomen Instagram folgen in Deutschland bereits über neun Millionen Nutzer. Und es ist nicht nur die Leidenschaft nach ständiger Visualisierung des Alltags, die uns dorthin bewegt. Basis einer Plattform wie Instagram ist neben dem Allgemeingut Smartphone die Chance, eine Art Rasender Reporter zu sein. Die alltägliche und soziale Umwelt wird im Social Media veröffentlicht und thematisiert. Eigentlich selbstverständlich, dass dazu ein fast unbekümmerter Umgang mit der Macht der Bilder gehört. Sie werden nicht sozial hinterfragt, sondern gepostet. Die daraus entstehende Diskussion im Web zeigt dann schnell, wer zu den einflussreichen Instagrammern gehört.

Für Unternehmen ist Influencer Marketing in der heutigen Zeit vielversprechend, da Sie Influencer als Multiplikatoren die gewünschte Zielgruppe erreichen. Die richtige Auswahl an Influencern und die langfristige sowie nachhaltige Social Media- sowie Influencer Relations Strategie kann Marken und Unternehmen im Social Media zu enormen Reichweiten sowie Steigerung des Markenwertes führen.