Der unverzichtbare Partner für Ihre Druckbedürfnisse

Sven Oliver Rüsche 29. August 2025
Wenn Sie ein Unternehmen führen, wissen Sie, wie wichtig zuverlässige Geräte sind. Ein Drucker, der immer funktioniert, wenn Sie ihn brauchen, kann den entscheidenden Unterschied machen. Brother ist eine Marke, die für hochwertige Drucklösungen bekannt ist und perfekt zu den Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) passt.

Warum Brother wählen?

Brother bietet eine breite Palette an Druckern, die speziell dafür entwickelt wurden, die Anforderungen von Privatanwendern ebenso wie von Unternehmen zu erfüllen. Ob Sie einen einfachen Drucker für alltägliche Aufgaben suchen oder ein fortschrittliches Modell mit umfangreichen Funktionen, Brother hat alles.

Besonders hervorzuheben ist, dass Brother seit Jahrzehnten für Qualität und Innovation steht. Das Unternehmen kombiniert traditionelle Zuverlässigkeit mit modernen Technologien, sodass Sie sich auf eine Lösung verlassen können, die heute und in Zukunft optimal funktioniert.

Nachhaltigkeit als Priorität

In der heutigen Zeit ist Nachhaltigkeit keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Der Brother Drucker reagiert darauf mit energieeffizienten Modellen, die weniger Strom verbrauchen, und Funktionen wie Duplexdruck, um den Papierverbrauch zu minimieren. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern hilft auch, die Kosten niedrig zu halten.

Cloud Printing: Drucken, wo immer Sie sind

Der moderne Arbeitsplatz ist flexibel und dynamisch. Mit Cloud Printing können Sie ganz einfach Dokumente von jedem Ort ausdrucken. Das bedeutet, dass Sie unterwegs arbeiten können, ohne sich Sorgen um den Zugang zu einem Drucker machen zu müssen.

Ein weiterer Vorteil des Brother Drucker ist, dass viele Modelle standardmäßig mit führenden Cloud-Diensten wie Google Drive, Dropbox oder OneDrive kompatibel sind. Dadurch wird nicht nur die Zusammenarbeit im Team vereinfacht, sondern auch das sichere Speichern und direkte Drucken von wichtigen Dokumenten ermöglicht. Bei PrintAbout finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Druckermarken und den dazugehörigen Verbrauchsmaterialien. Nutzen Sie auch die Auswahlhilfe, um die richtigen Produkte zu finden.

Sicherheit an erster Stelle

In einer Zeit, in der Cybersicherheit immer wichtiger wird, bietet Brother Modelle mit erweiterten Sicherheitsfunktionen. So können Sie sicher sein, dass vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff geschützt bleiben.

Viele Brother Drucker verfügen über Funktionen wie Pull Printing, bei dem ein Druckauftrag erst nach Authentifizierung am Gerät startet. So stellen Sie sicher, dass sensible Dokumente nicht unbeabsichtigt im Ausgabefach landen.

Darüber hinaus liefert Brother regelmäßige Firmware-Updates, die neue Sicherheitslücken schließen. Damit bleiben Unternehmen auch langfristig vor Hackerangriffen und Datenverlust geschützt, ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

Integration mit mobilen Geräten

Wir leben in einer mobilen Welt, und Brother versteht das wie kein anderer. Die meisten Modelle bieten eine nahtlose Integration mit Smartphones und Tablets, sodass Sie direkt von Ihrem mobilen Gerät aus drucken können, ganz ohne Aufwand.

Kostenkontrolle ohne Kompromisse

Ein weiterer großer Vorteil von Brother ist der Fokus auf Kostenkontrolle. Durch den Einsatz effizienter Technologien genießen Sie niedrige Betriebskosten, ohne Kompromisse bei Qualität oder Zuverlässigkeit einzugehen.

Viele Brother Drucker bieten außerdem optionale XL-Patronen, die eine deutlich höhere Reichweite haben und die Druckkosten pro Seite erheblich senken. Für Unternehmen mit hohem Druckaufkommen ist dies eine der effektivsten Maßnahmen, um Kosten langfristig zu optimieren.



