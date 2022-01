NRW-Mittelstand: Müssen dem Schuldenstaat einen Riegel vorschieben

Velbert. Die deutsche Wirtschaft erweist sich als sicherer Hafen in stürmischer Zeit. Das BVMW-Wirtschaftssymposium am 26.8. bei EMKA in Velbert zeigte aber auch, dass Eurokrise, Börsenbeben und eskalierende Konflikte nicht spurlos am Mittelstand vorübergehen. Was haben mittelständische Unternehmer und der Fraktionschef der Linkspartei im Bundestag gemeinsam? Es ist die Überzeugung,…