Friedrich Merz, Jen-Hsun Huang, Katherina Reiche
Friedrich Merz, Jen-Hsun Huang, Katherina Reiche / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Bundesregierung und Nvidia unterzeichnen Absichtserklärung für industrielle KI und Physical AI

dts NachrichtenagenturLetztes Update 20. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Bundesregierung hat eine Absichtserklärung mit Nvidia unterzeichnet.

Derzufolge wolle man die Entwicklung von KI-Modellen für Physical AI vorantreiben, teilten das Bundeswirtschaftsministerium und das Forschungsministerium am Montag im Rahmen des sogenannten Investitionsgipfels in Berlin mit. Die Initiative soll auf Deutschlands Industriedaten, Fertigungskompetenz und Ingenieurswesen aufbauen und ist Teil der KI-Roadmap der Bundesregierung sowie der Plattform Industrie 4.0.

Bundesregierung und Nvidia zeichnen Letter of Intent

Ziel der Initiative sei es, industrielle KI systematisch in die breite Anwendung zu bringen und ein „hochmodernes industrielles KI-Ökosystem“ in Europa zu etablieren. Die „Plattform Industrie 4.0“ soll dabei als zentrales Strategienetzwerk für industrielle KI fungieren und sei offen für alle Unternehmen. Sie pflege Kooperationen mit internationalen Partnern und werde vollständig auf das Thema industrielle KI ausgerichtet.

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Ein besonderer Fokus liege auf der Zusammenarbeit bei der Entwicklung spezialisierter, offener Modelle für industrielle KI. Nvidia werde Engagements mit deutschen Partnern erweitern, „um sicherzustellen, dass Innovationen breit gestreut werden und der deutsche Mittelstand von den Fortschritten der KI profitieren kann“.

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