Am Mittwoch, den 15. März 2017 veranstaltet die CCS 365 im Headquarter der Microsoft Deutschland GmbH einen Workshop für IT-Verantwortliche zu all dem, was man über gesetzeskonforme E-Mail-Archivierung und Datensicherheit in Theorie und Praxis wissen muss. Wer als IT-Verantwortlicher einen klaren Wissensvorsprung in sein Unternehmen einbringen möchte, der bereitet sich durch diesen Workshop auf die kommenden Aufgaben ideal vor.

Hauptreferent Dr. Robert Selk, renommierter Fachanwalt für IT-Recht und Datenschutzbeauftragter großer Konzerne, gibt einen leicht verständlichen Überblick, welche rechtlichen Rahmenbedingungen (Handelsrecht, BDSG, TKG) bei der rechtssicheren E-Mail-Archivierung beachtet werden müssen. Ein Spezialist der CCS 365 zeigt dann in einem Praxisteil, wie man die gesetzeskonforme Archivierung in Exchange Online konkret umsetzt. Zudem gibt es eine praktische Einführung in die Nutzung der Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) und umfangreiche rechtliche Checklisten. Die Teilnehmer erhalten zudem eine exklusive Führung durch das neue Firmengebäude der Microsoft Deutschland GmbH und köstliche Bewirtung.

Was: Workshop „Archivierungspflicht, Datensicherheit & EMS in Theorie und Praxis“

Wann: 15. März 2017

Uhrzeit: 9 bis 16 Uhr

Ort: Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Str. 5, 80807 München. Treffpunkt am Empfang im Erdgeschoss.

Die Anmeldegebühr beträgt 149.- Euro (netto). Alle anwesenden Teilnehmer erhalten einen Gutschein für fünf kostenlose EMS-Testzugänge für sechs Monate (im Wert von ca. 220.- Euro)!

Anmeldungen ab sofort unter https://www.ccs365.de/workshop-archivierung-datensicherheit-ems/ oder auch telefonisch unter 089/66617660 (Stichwort „Workshop-Anmeldung“).

Quelle: CCS 365/PR13