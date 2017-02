Stuttgart/Toulouse – Drei Karosserievarianten, zwei Getriebevarianten, vier moderne Verbrennungsmotoren und ganz neu der smart electric drive mit lokal emissionsfreiem Antrieb: Noch nie war die Auswahl bei smart so groß wie jetzt. Gleiches gilt auch für das Original-Zubehör, mit dem sich smart fortwo und forfour weiter individualisieren lassen. Hier einige Highlights in der Übersicht, erhältlich ab März bei den Vertriebspartnern oder im Online-Shop

Mit dem smart forfour hat smart das erfolgreiche Konzept auf vier Sitze ausgeweitet – ein „echter“ smart, aber eben mit mehr Platz. Besonders bei Familien kommt der große Kleine gut an. Dazu tragen auch die fast um 90° zu öffnenden hinteren Türen sowie das serienmäßige ISOFIX-Befestigungssystem für Kindersitze auf den Fondsitzplätzen bei.

Und das Unterhaltungsprogramm für Kids verhindert zuverlässig Langeweile: Mit wenigen Handgriffen wird die Rücksitzbank des smart fourfour mit der Tablet-Halterung zum Onlinespiel-Paradies oder zum Kinosaal. Das bedienfreundliche und crashgetestete smart Style & Travel Equipment ist eine gemeinsame Entwicklung von smart und der Mercedes-Benz Accessories GmbH. Die universelle Vorrüstung (Code 866) ist bereits serienmäßig bei den Ausstattungslinien prime und proxy sowie BRABUS Toplines verbaut. Auf Wunsch ist sie für das Grundmodell, den passion und die electric drive Modelle als Sonderausstattung erhältlich (ab 52-kW-Motorisierung).

Der Schacht in den Rückenlehnen von Fahrer- und Beifahrersitz ist als Universal-Schnittstelle für verschiedene Zubehörteile ausgelegt. Neben der Tablet-Halterung für das iPad Air (Code 866; ab März 2017) wird es unter anderem auch eine Halterung für eine Action Cam sowie einen Kleiderbügel geben. Das System mit hoher Wertanmutung wird von einer Klappe in der Farbe des Sitz-Rückteils fest verschlossen. Erst beim Einschieben eines passenden Halters wird die Klappe entriegelt.

Ebenfalls universell nutzbar und eine sichere Lösung ist die Smartphone-Halterung für fortwo und forfour (in Verbindung mit dem smart Audio-System). Sie ist jetzt auch für Smartphones bis zu 15,24 cm (6 Zoll) geeignet und positioniert nahezu jedes handelsübliche Smartphone sicher im Blickfeld des Fahrers. Das Mobiltelefon ist dabei um 90° schwenkbar. Zudem verfügt der Halter über einen integrierten USB-Anschluss zum Laden des Telefons während der Fahrt.

Noch mehr neues smart Zubehör: Vom Lautsprecher bis zum Volleyball

smart ist der weltweit einzige Autohersteller, der seine Modellpalette sowohl mit Verbrennermotoren als auch voll batterieelektrisch anbietet. Zum perfekten Stadtauto mit elektrischemAntrieb passt der smart electric drive Karabiner aus eloxiertem Aluminium, gestaltet in Form des smart fortwo Piktogramms. Am electric green farbenen Karabinerhaken ist ein schwarzes Ripsband befestigt, an dem sich ein Flachspaltring sowie drei zusätzliche Minispaltringe befinden. Diese ermöglichen das schnelle Wechseln und Entnehmen von Schlüsseln.

Mit dem smart JBL GO Bluetooth Lautsprecher ist die Lieblingsmusik immer dabei. Der Lautsprecher – ebenfalls in den Farben schwarz/grün – ermöglicht drahtloses Streaming und besitzt eine integrierte Freisprechfunktion. Der wiederaufladbare Akku sowie der Audiokabel-Anschluss runden die Ausstattung des praktischen Accessoires ab. Maße: ca. 8,3 x 6,8 x 3 cm.

Cooles Accessoire zum coolen Auto: Die neue smart fashion watch besitzt ein Edelstahlgehäuse, das im hochwertigen PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition) schwarz beschichtet wurde. Das Zifferblatt mit reduziertem Design ist ebenso schwarz, Indexe und Zeiger in electric green oder wahlweise orange bilden dazu einen Kontrast. Die smart fashion watch besitzt ein schwarzes Lederband, das auch als Ersatzband erhältlich ist. Die Quarzuhr hat einen Durchmesser von 42 mm und ist wasserdicht bis 5 ATM.

Seit 2004 präsentiert sich smart als strategischer Partner im internationalen Beachvolleyball-Sport. Wer selbst Lust auf Pritschen und Baggern am Strand hat, findet im Beach-Volleyball das geeignete Übungsgerät. Als top Trainings- und Freizeitball präsentiert sich das exklusiv für smart gefertigte Modell von MIKASA in den Farbtönen Orange, Türkis und Weiß. Ein perfekt dichtendes Spezialventil und TPU-Oberflächenmaterial runden die Ausstattung ab und machen den Ball wetter- und seewasserfest, sodass ein Einsatz nahezu überall möglich ist. Der Beach-Volleyball ist in Originalgröße (Size 5) und in klein (Size 1) erhältlich. Der Ball in Größe 1 passt auf Grund seines geringen Durchmessers von ca. 15 cm selbst aufgepumpt in jede Tasche.

Modisches Design und bester Tragekomfort zeichnen das Damen-Shirt mit figurbetontem Slim Fit-Schnitt aus. So präsentiert sich das Halbarm-Shirt aus reiner Baumwolle in schwarzer Grundfarbe, während orangefarbene Mesheinsätze an den Ärmeln und im Rückenteil sowie der orangefarbene 3D-Stick des „smart Ringlogos“ vorne am Saum und hinten an der Schulter kontrastreiche Akzente setzen. Rollsäume im Ärmelbereich sowie am Halsausschnitt runden den modischen Auftritt gekonnt ab. Erhältlich ist das Shirt in den Größen XS bis XL.

Sonne, Wind oder Regen – die Flatbrim Cap für Herren ist bei jedem Wetter die richtige Wahl. Schwarz ist die Grundfarbe. Das Design wird von einer Schildunterseite in Orange, orangefarbenen Innenbändern mit schwarzer Absteppung sowie dem großen schwarzen 3D-Stick des „smart Ringlogos“ vorne links abgerundet. Während die Frontpanels und das Schild aus Baumwoll-Twill gefertigt sind, bestehen die seitlichen und rückwärtigen Panels aus Polyester Mesh. Der Snapback-Verschluss ermöglicht eine individuelle Anpassung.

Quelle: Daimler AG