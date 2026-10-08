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Lkw-Maut-Fahrleistungsindex September 2026 steigt um 0,8 Prozent und liegt 2,5 Prozent über Vorjahr

dts NachrichtenagenturLetztes Update 8. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im September 2026 gegenüber August 2026 kalender- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilten, lag der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats September 2025.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex September 2026 steigt

Steigt die Konjunktur, oder sind es Auswirkungen wegen der Verlagerung von Wasserstraßen auf die Autobahn?

Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen gibt nach Ansicht der Behörden frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie. Hintergrund ist, dass wirtschaftliche Aktivität Verkehrsleistungen erzeugt und benötigt. Daher bestehe ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere dem Produktionsindex im Verarbeitenden Gewerbe, so die Statistiker.

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