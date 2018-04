Wolfsburg. Volkswagen hat seinen Marktanteil in Deutschland im vergangenen Jahr ausgebaut. Dank der Umweltprämie seien die Auslieferungen von Pkw der Marke VW an Einzelkunden mit 426 000 Einheiten gegenüber 2008 mehr als verdoppelt worden, teilte der größte europäische Autohersteller am Montag in Wolfsburg mit.