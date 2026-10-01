ADAC meldet Rekordpreise für Super E10 und Diesel im September

Der ADAC hat im vergangenen Monat neue Höchstwerte bei den Preisen für beide Kraftstoffe gemessen.

Ein Liter Super E10 kostete im September im Durchschnitt 2,266 Euro und verteuerte sich damit um fast zwölf Cent im Vergleich zum August, teilte der ADAC am Donnerstag in München mit. Mit 16 Cent nahm auch der Preis für einen Liter Diesel erheblich zu und lag im Monatsmittel bei 2,386 Euro. Damit war der September der bislang teuerste Tankmonat.

ADAC meldet Rekordpreise für Super E10 und Diesel

Am teuersten war Super E10 im Bundesdurchschnitt am 16.9. mit 2,314 Euro. Bei Diesel folgte der Höchstpreis am 17.9. und lag bei 2,471 Euro. Damit lagen auch die beiden Tage mit den bisher höchsten Kraftstoffpreisen im vergangenen Monat. Am günstigsten war das Tanken für beide Kraftstoffsorten am 1.09.: Super E10 kostete 2,183 Euro je Liter, Diesel 2,232 Euro je Liter.

Über den Monat hinweg stiegen die Ölpreise zwar kontinuierlich an, aus Sicht des ADAC lassen sich die aktuell hohen Kraftstoffpreise jedoch nicht allein mit der Entwicklung des Rohölpreises erklären. So zeigt ein Vergleich mit dem Frühjahr: Im April lag der Preis für ein Barrel Brent zeitweise deutlich über 100 US-Dollar. Dennoch lag der Durchschnittspreis für Super E10 trotz damals höherer Rohölnotierungen spürbar unter dem Niveau des Septembers. Zwar beeinflussen neben dem Rohölpreis auch weitere Faktoren wie Raffinerie- und Vertriebskosten sowie Steuern die Kraftstoffpreise. Der aktuelle Preisabstand zum Niveau früherer Monate ist aus Sicht des ADAC aber „nicht vollständig nachvollziehbar“.

Foto: Tankstelle Mitte September 2026 (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur