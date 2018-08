Köln, August 2018. Zum ersten Mal in der Geschichte der StartupCon – Deutschlands größte Gründermesse und -konferenz – wird es einen FEMALE Award speziell für junge Gründerinnen geben. Die weibliche Elite der Startup-Szene ist dazu aufgerufen sich vor einem internationalen, hochkarätigen Publikum zu präsentieren und ihr Unternehmen an die Spitze der deutschen Startups zu katapultieren. Auch alle anderen ambitionierten Gründer haben die Möglichkeit, sich für drei weitere Awards aus den Bereichen TECH, CHEM und FOOD zu bewerben und vor Expertenjurys und Investoren zu glänzen. Die StartupCon findet am 18. September 2018 zum fünften Mal in der Kölner LANXESS arena statt.

Die Uhr tickt und es sind nur noch wenige Wochen bis sich in der LANXESS arena wieder alles um Innovation und Interaktion in der Startup-Szene dreht. Wie bereits in der Vergangenheit wird auch 2018 ein erneuter Besucherrekord erwartet. Die etwa 5.000 Gäste können sich schon jetzt auf ein vielseitiges Programm, das nicht nur durch Award-Shows und außergewöhnliche Side-Events besticht, freuen. Ihrer Verantwortung nachgehend, vor allem den weiblichen Nachwuchs zu unterstützen, haben die Gründer der StartupCon zusätzlich einen FEMALE Award ins Leben gerufen. Dieser soll alle Gründerinnen in ihren Unternehmungen bestärken, dazu animieren selbst zu gründen und durch Frauen gelenkte Start-Ups pushen:

FEMALE Start-up 2018 Award

Woman Only heißt es dieses Jahr für alle zielstrebigen Gründerinnen, die sich auf der StartupCon einen Namen machen wollen. Mit einem Award, der sich gezielt an Frauen aus der Gründer-Szene richtet, ehrt Deutschlands größte Gründermesse und -konferenz Frauen die sich im hartumkämpften Startup-Business bereits einen Namen gemacht haben oder noch machen wollen. Ziel soll es sein, weitere Frauen für den Schritt in die Selbstständigkeit zu begeistern und mit dem eignen Start-Up durchzustarten.

TECH Start-up 2018 Award

Gemeinsam mit den Innovation World Cup® Series macht sich die StartupCon auf die Suche nach Tech- Heads, die mit außergewöhnlichen Innovationen ein hohes Business-Potential versprechen. Diese können in den folgenden Bereichen verankert sein: Home, Gesundheitswesen, Stadt, Lifestyle, Industrie, Retail, Transport und Finanzen. Sechzehnzehn, im Vorfeld durch eine prominente Expertenjury ausgewählte, Finalisten werden am 18. September ihre innovativen Ideen im Rahmen der StartupCon Expo präsentieren.

CHEM Start-up 2018 Award

In Kooperation mit dem CHEManager, der Zeitung für die Märkte der Chemie und Life Sciences, wird das Startup gesucht, das die Chemiebranche revolutionieren wird. Es werden fünf Sieger aus den Bereichen Circular Economy, New Materials, Digital Production, Digital Supply Chain und Digital Workforce im Vorfeld ernannt, durch eine Expertenjury ermittelt und am 18. September gekürt.

FOOD Start-up 2018 Award

Die Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche Lebensmittel Praxis sucht – wie bereits im vergangenen Jahr – gemeinsam mit der StartupCon das Food Startup des Jahres. Alle vier Gewinner aus den Bereichen Food, Drinks, Food-Technology und Food-Service/Financial werden von einer Fach-Jury aus Experten und renommierten Persönlichkeiten des deutschen Lebensmittelhandels ausgewählt und am 18. September prämiert.

Als Ökosystem im Zentrum der Innovation versammelt die StartupCon alle Gründer/innen, Aussteller, Teilnehmer/innen, Investoren und Speaker/innen zu einem gigantischen Netzwerktreffen. Es geht unteranderem um die digitale Transformation sowie darum Startups mit potentiellen Investoren zu verknüpfen: In den vergangenen Jahren erfolgten bereits Investitionen im mehrstelligen Millionenbereich.

Quelle: StartupCon