München – Vom 04. bis 07. Juni 2015 besuchten medieninteressierte Jugendli-che aus den Projekten der Laureus Sport for Good Stiftung Deutschland/Österreich den Aldiana Salzkammergut in Österreich, um an einem von Laureus organisierten Social Media Workshop teilzunehmen. Im Rahmen des Workshops wurde Aldiana zum offiziellen Home of Laureus Sport for Good…