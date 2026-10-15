Fachkräftemangel im Handwerk: Anarbeitung auslagern statt selbst fertigen

Ein CNC-Bearbeiter kündigt, die Nachfolgesuche zieht sich über Monate, und auf der Werkbank stapeln sich Blechteile, die nur noch ein Gewinde brauchen, um verschickt zu werden. Solche Situationen erleben derzeit viele Handwerksbetriebe, die Blech und Metall verarbeiten. Immer häufiger stellt sich dabei die Frage, ob sich eine Entscheidung lohnt, bei der ein Betrieb Anarbeitung auslagern statt selbst fertigen lässt, wenn die eigene Werkstatt an ihre Grenzen stößt. Dieser Artikel erklärt, warum immer mehr Betriebe Anarbeitungsschritte wie das Schneiden von Gewinden an spezialisierte Dienstleister abgeben und wie sich diese Entscheidung für den eigenen Betrieb treffen lässt. Dabei geht es nicht nur um fehlendes Personal, sondern auch um Maschinenkapazität, Liefertermine und die Frage, ab welcher Stückzahl sich eine Investition überhaupt rechnet.

Wenn der Facharbeiter fehlt: Gewindeschneiden als Flaschenhals

Warum wird das Schneiden von Gewinden in der eigenen Werkstatt zunehmend zum Problem? Der Grund liegt selten an der Technik selbst, sondern an der Verfügbarkeit von Personal und Maschinenzeit. Laut dem Statistischen Bundesamt gewinnen Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel zunehmend an Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, und diese Entwicklung trifft kleine und mittlere Blechverarbeiter besonders hart. Eine offene Stelle für einen CNC-Bearbeiter oder Zerspanungsmechaniker lässt sich in vielen Betrieben über Monate nicht besetzen, weil Bewerber fehlen oder die Ausbildungszeit zu lang ist, um kurzfristig Entlastung zu schaffen.

Hinzu kommt ein zweites Problem: Für kleine Stückzahlen rechnet sich eine eigene CNC-Maschine samt Werkzeugsatz für Gewindeschneiden oft nicht. Wer nur gelegentlich Gewinde in Blechteile schneiden muss, zahlt für Anschaffung, Werkzeugverschleiß und Programmierzeit mehr, als eine Auslagerung kosten würde. Die Maschine steht zwischen den Aufträgen ungenutzt, während das gebundene Kapital an anderer Stelle fehlt. Besonders in Betrieben, deren Kerngeschäft nicht die Zerspanung, sondern etwa der Metallbau oder der Anlagenbau ist, wird das Gewindeschneiden so zum Nebenschauplatz, der überproportional viel Aufmerksamkeit bindet. Fällt dann noch ein Mitarbeiter krankheitsbedingt aus oder wechselt den Arbeitgeber, gerät die gesamte Fertigungskette ins Stocken, weil ein einzelner Arbeitsschritt zum Engpass wird.

Gewindeschneiden, Senken, Bohren: Diese Schritte lassen sich auslagern

Welche konkreten Arbeitsschritte können Betriebe an einen Lohnfertiger abgeben? In der Praxis lässt sich die mechanische Nacharbeit an Blechteilen in einzelne, klar abgrenzbare Schritte zerlegen. Dazu zählen Senkungen für Flachkopfschrauben, Passungen, die enge Toleranzen erfordern, sowie das Einbringen von Innengewinden in bereits lasergeschnittene oder gestanzte Teile. Auch das Gewinde schneiden lassen gehört zu den Arbeitsschritten, die sich einzeln an einen spezialisierten Dienstleister übergeben lassen, ohne dass der gesamte Fertigungsauftrag aus dem Haus gegeben werden muss.

Der Vorteil dieser Aufteilung liegt in der Modularität: Ein Betrieb kann weiterhin selbst zuschneiden, biegen und schweißen, während nur der eine Schritt, der eigene Maschinenkapazität oder Fachwissen erfordert, nach außen vergeben wird. Das reduziert den Koordinationsaufwand gegenüber einer kompletten Fremdvergabe, weil Halbzeuge und Rohteile im eigenen Haus bleiben und nur für einen definierten Arbeitsgang den Betrieb verlassen. Spezialisierte Anarbeitungsbetriebe haben sich darauf eingestellt und bieten für solche einzelnen Schritte beschleunigte Durchläufe an, sodass angelieferte Teile innerhalb kurzer Zeit bearbeitet und zurückgeliefert werden, was besonders bei Teilen hilft, die bereits für eine Montage oder einen Liefertermin eingeplant sind. Für die Werkstatt bedeutet das: Der Engpass verschiebt sich vom eigenen Personal auf eine verlässliche Lieferkette, die sich besser planen lässt als eine unbesetzte Stelle.

Liefertreue, Toleranzen, Rückverfolgbarkeit: Auswahlkriterien für Lohnfertiger

Welche Kriterien sind bei der Auswahl eines Anarbeitungs-Dienstleisters entscheidend? Der reine Stückpreis ist dabei selten der wichtigste Faktor, denn bei kurzfristigen Aufträgen zählt vor allem, ob ein zugesagter Liefertermin auch eingehalten wird. Ein Teil, das einen Tag zu spät ankommt, kann eine ganze Montagekette verzögern, selbst wenn es günstiger war als bei einem anderen Anbieter. Reaktionszeit und Liefertreue sollten deshalb vor der Preisverhandlung geklärt werden: Wie schnell antwortet der Dienstleister auf eine Anfrage, und wie verbindlich sind genannte Termine in der Vergangenheit tatsächlich eingehalten worden?

Zweiter wichtiger Punkt sind Toleranzangaben. Wer ein Gewinde in ein dünnes Blechteil schneiden lässt, muss wissen, mit welcher Passgenauigkeit gearbeitet wird, denn zu eng gefertigte Gewinde reißen beim Eindrehen einer Schraube aus, zu weite verlieren Haltekraft. Seriöse Anarbeitungsbetriebe legen ihre Toleranzbereiche offen und dokumentieren sie, statt sie erst auf Nachfrage zu nennen. Ähnliches gilt für die Rückverfolgbarkeit des verwendeten Materials: Gerade wenn Betriebe ihrerseits gegenüber Kunden Materialzertifikate vorlegen müssen, sollte vertraglich klar geregelt sein, welche Chargen- und Materialdaten der Lohnfertiger dokumentiert und wie lange diese Daten verfügbar bleiben. Fehlt diese Zusage, wird im Reklamationsfall schwer nachvollziehbar, woher ein fehlerhaftes Teil stammt und wer für den Schaden aufkommt.

Eigenfertigung oder Anarbeitung auslagern: Was rechnet sich ab welcher Losgröße?

Ab welcher Stückzahl oder Komplexität lohnt sich die Auslagerung wirtschaftlich? Eine pauschale Grenze gibt es nicht, aber die Rechnung folgt immer demselben Prinzip: Fixkosten für Maschine, Werkzeug und Programmierung verteilen sich auf die gefertigte Stückzahl, während die externe Anarbeitung pro Teil abgerechnet wird, aber keine Fixkosten verursacht. Je kleiner die Losgröße, desto schwerer wiegen die Fixkosten pro Stück bei der Eigenfertigung.

Ein Beispiel verdeutlicht das Prinzip: Ein Betrieb benötigt für einen Auftrag fünfzig Blechteile mit jeweils zwei Gewindebohrungen. Für die eigene Fertigung müsste zunächst ein passender Gewindebohrer beschafft, die Maschine eingerichtet und ein Mitarbeiter für die Bearbeitung freigestellt werden. Selbst wenn die reine Bearbeitungszeit pro Teil gering ist, addieren sich Rüstzeit, Werkzeuganschaffung und die Abstimmung mit der laufenden Produktion zu einem Aufwand, der bei einer einmaligen oder seltenen Bestellung kaum wieder hereinzuholen ist. Bei wiederkehrenden großen Serien kippt die Rechnung dagegen zugunsten der eigenen Maschine, weil sich die Anschaffung über viele Aufträge amortisiert.

Neben der reinen Kostenrechnung spielt auch die Planungssicherheit eine Rolle, wenn Betriebe entscheiden, Anarbeitung auszulagern statt sie selbst zu übernehmen. Wer mit einem Dienstleister feste Lieferzeiten vereinbart, kann den eigenen Pufferbestand reduzieren und Gewinde schneiden lassen.

Vom ersten Testauftrag zur festen Partnerschaft

Wie lässt sich die Entscheidung für einen Anarbeitungs-Partner in der Praxis absichern, bevor größere Mengen verlagert werden? Sinnvoll ist ein stufenweises Vorgehen, das mit einem kleinen Testauftrag beginnt und erst bei positiver Erfahrung ausgeweitet wird. Folgende Punkte haben sich dabei als hilfreich erwiesen:

Ein Testauftrag mit wenigen Teilen zeigt, wie der Dienstleister mit Zeichnungen, Toleranzangaben und Rückfragen umgeht, bevor ein größerer Auftrag vergeben wird.

Ein klar formulierter Lieferschein mit Mengen, Terminen und Materialangaben verhindert spätere Missverständnisse bei Reklamationen.

Eine zweite, kleinere Anlaufstelle als Rückfalloption lohnt sich für Betriebe, die auf durchgehende Lieferfähigkeit angewiesen sind, falls der Hauptpartner kurzfristig ausfällt.

Wichtig ist außerdem, interne Zuständigkeiten zu klären: Wer bestellt Anarbeitung, wer prüft eingehende Teile, und wer entscheidet im Reklamationsfall. Ohne diese Klarheit verschwindet der Effizienzgewinn der Auslagerung schnell in internen Abstimmungsschleifen, weil jede Lieferung erneut diskutiert werden muss, statt in einen eingespielten Prozess zu laufen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Lohnt sich das Auslagern von Gewindeschneiden auch für kleine Betriebe?

Gerade kleine Betriebe profitieren oft besonders, weil sie selten die Stückzahlen erreichen, bei denen sich eine eigene Maschine amortisiert. Statt Kapital in Werkzeug und Rüstzeit zu binden, bleibt die Fertigungstiefe auf das Kerngeschäft konzentriert.

Welche Kosten entstehen zusätzlich zur eigentlichen Bearbeitung?

Neben dem reinen Bearbeitungspreis fallen Transport zum Dienstleister und zurück sowie gegebenenfalls Verpackungsaufwand an. Diese Nebenkosten sollten in die Kalkulation einfließen, auch wenn sie den Stückpreis meist weniger stark beeinflussen als Durchlaufzeit und Liefertreue.

Wie lässt sich die Qualität extern gefertigter Gewinde prüfen?

Üblich ist eine Eingangskontrolle anhand vereinbarter Toleranzangaben, etwa mit einem Gewindelehrdorn. Wird die Prüfmethode vorab festgelegt, lassen sich Abweichungen schnell erkennen und mit dem Dienstleister klären, bevor Teile weiterverarbeitet werden.