Apothekerverbände geben Entwarnung: Keine Engpässe bei Grippemitteln und Antibiotika in diesem Winter

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) gibt zu Beginn der kalten Jahreszeit Entwarnung bei der Versorgung mit wichtigen Arzneimitteln.

„Gerade bei den saisonalen Arzneimitteln wie Grippemitteln, Fiebersäften und Antibiotika können wir Apotheken Entwarnung geben. Da ist die Versorgung gesichert“, sagte der Verbandspräsident Thomas Preis der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitagausgabe).

Er sehe keine Gefahr, dass es in diesem Jahr noch zu Engpässen bei Antibiotika kommen werde.

Trotz der Entwarnung bei Erkältungspräparaten blieben strukturelle Lieferengpässe von über 500 Arzneimitteln bestehen. Jede Apotheke müsse wöchentlich etwa 20 Arbeitsstunden investieren, um Alternativen für nicht lieferbare Präparate zu finden, Rücksprache mit Ärzten zu halten und Patienten zu beraten, so Preis. „Es ist wichtig, dass wir bei diesen Engpässen von unnötiger Bürokratie gegenüber den Krankenkassen entlastet werden. Es kostet uns schon jetzt sehr viel Zeit, die wir für die Versorgung von Patienten brauchen und nicht, um Papiere und Dokumente auszufüllen“, erklärte er.

Der Verbandspräsident rät dazu, die eigene Hausapotheke vor dem Winter rechtzeitig zu überprüfen. „Es ist ratsam, vor dem Winter die Hausapotheke zu kontrollieren und wichtige Medikamente auf Haltbarkeit zu prüfen. Besonders wichtig ist das natürlich für Familien mit Kindern“, sagte er. „Erkrankungen kennen keine Ladenschlusszeiten und kein Wochenende.“

Foto: Apotheke (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur