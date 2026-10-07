Reiner Holznagel (Archiv)
Reiner Holznagel (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

Steuerreform 2027: Steuerzahler-Bund warnt vor Nettoverlusten trotz Entlastungen – Sozialabgaben steigen weiter

dts NachrichtenagenturLetztes Update 7. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Bund der Steuerzahler erwartet, dass trotz der Steuerreform viele Bürger 2027 weniger Netto vom Brutto in der Tasche haben werden. Das berichtet die „Rheinische Post“ (Mittwochausgabe).

Steuerreform 2027: Steuerzahler-Bund warnt vor Nettoverlusten

„2027 droht zum Jahr der Ernüchterung für viele Arbeitnehmer zu werden“, sagte Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). „Die Sozialversicherungslasten wachsen weiter. Gleichzeitig sorgt Schwarz-Rot für große Ernüchterung bei der Einkommensteuer. Unter dem Strich werden viele im kommenden Jahr Nettoverluste erleiden.“

Für gutverdienende Facharbeiter werde es besonders bitter, weil die Beitragsbemessungsgrenzen doppelt stiegen. „Neben der prozentualen Erhöhung knallt die Regierung nochmal monatlich weitere 300 Euro drauf, für die dann Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge fällig würden, ohne dass die Leistungen stiegen“, so Holznagel weiter.

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Der Verbandschef hält die Steuerreform für ambitionslos. Erstmals seit 2016 wolle die Regierung die Inflation im Einkommensteuertarif nicht mehr ausgleichen. Entsprechend gering falle die Steuerentlastung 2027 aus.

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