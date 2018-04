Wer Unternehmer oder Unternehmerin ist, der weiß, wie wichtig Aktualität, Wandel und Veränderungen für Unternehmen sein können. Um im hart umkämpften Wettbewerb zwischen starken Konkurrenten und Innovationen bestehen bleiben zu können, gilt es, das eigene Geschäft stets zu hinterfragen, weiterzudenken und neue Ideen zu entwickeln. Ein Unternehmen, welches stets auf der Stelle stehen bleibt und nicht mit dem Fluss der Zeit sowie den Anforderungen der Umwelt mitgeht, bleibt auf längere Sicht auf der Strecke zurück.

Die Weiterentwicklung eines Unternehmens steht zeitgleich eng zusammen mit den Finanzen. Neue Ideen erfordern in den meisten Fällen Investitionen, wie die Anschaffung neuer Maschinen, Firmenwagen oder andere Geschäftsausstattungen. Nicht selten sind diese verbunden mit hohen Kosten, die ein Unternehmen zu tragen hat. Eine willkommene Alternative der Finanzierung solcher geschäftlicher Ausstattungen nennt sich Leasing. Die steuerliche Absetzbarkeit solcher Leasing-Finanzierungen macht deutlich, wie vorteilhaft diese für Unternehmen sein kann.

Wer sich für eine Leasing-Finanzierung entscheidet, der steht letztlich vor der Aufgabe sich für einen Partner und ein passendes Leasing-Angebot zu entscheiden. Hier sollte jeder Parameter optimal passen, damit ein Unternehmen liquiditätsschonend investieren kann und einen vertrauensvollen Partner an seiner Seite hat. Compeon bietet als unabhängiges Finanzportal, in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl namenhafter Finanzpartner die Möglichkeit, das beste aus einer Vielzahl von Leasing-Angeboten herauszufiltern. Hierzu können Firmen, Selbstständige und Freiberufler Angabe zu Leasingobjekt und Laufzeit machen und erhalten, nach Ablauf einer gemeinsam vereinbarten Suchzeit, eine Auswahl an passenden Leasing-Angeboten.

Diese Möglichkeit der Finanzierungsfindung ist für Firmen nicht nur aus finanzieller Sicht vorteilhaft für die Geschäfte. Durch den Erhalt eines bereits zusammengestellten Angebotkatalogs, sparen Unternehmer und Unternehmerinnen Zeit und Nerven, welche sie stattdessen in andere Projekte stecken können.

Wer also vor dem Kauf einer neuen technischen Maschinen, eines Firmenwagens oder Ähnlichem steht und sich für die Alternative des Firmenleasings entscheidet, für den kann ein Onlineportal die richtige Wahl sein, um sich das optimalste Angebot einzuholen.