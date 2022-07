Wohnungsbau bricht ein

Wiesbaden. Auf den deutschen Binnenwasserstraßen sind in den ersten drei Quartalen dieses Jahres deutlich weniger Güter befördert worden. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum sank die Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt um 19 Prozent auf 151,4 Millionen Tonnen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Mit einem Minus von über 40…