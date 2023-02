Wohntrends: Wohin die Zukunft des Wohnens geht

Die Nachfrage nach modernen Gebäudekonzepten steigt an: Sei es im Bereich der Nachhaltigkeit oder anderer zukunftsfähiger Konzepte. Im Bereich grüner Immobilien zeigte dies jüngst der Nachhaltigkeitsbericht der Royal Institution of Chartered Suveyors (RICS), dessen Erkenntnisse eine erhöhte Nachfrage nach klimafreundlichen Gewerbeimmobilien in Europa im vergangenen Jahr herausstellten. Auch die von dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) beauftragte Studie „Wohntrends 2040“ kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. So gaben 61 Prozent der Befragten an, dass ihnen wichtig sei, dass sich ihr Vermieter sich dem Thema Nachhaltigkeit widmet. Gleichzeitig mussten zahlreiche Menschen durch den Anstieg der Inflation und steigender Energiekosten ihre Wohnsituation verkleinern. „In den letzten Monaten zeigte sich, dass das Interesse an Einzimmerwohnungen in allen Altersgruppen angestiegen ist“, berichtet Immobilienexperte und Geschäftsführer der Vermieterwelt GmbH Matthias Heißner.

Problematik

Befragungen und Erhebungen seien relevant, um die Wünsche von Mietern zu verstehen und darauf entsprechend reagieren zu können, so der Immobilienexperte. „Bauherren und Vermieter wollen der Nachfrage natürlich gerecht werden. Nachhaltige Konzepte sollen Vermieter mitdenken, um auf lange Sicht wettbewerbsfähig zu bleiben. Allerdings ist klimafreundlicher Bau teuer. Staatliche Förderungen sind zwar vorhanden, die bereitgestellten finanziellen Mittel reichen jedoch kaum aus“, äußert Matthias Heißner. „Während sich der Wunsch nach bezahlbaren Mieten bemerkbar macht, steigt das Interesse an neuen Konzepten. Irgendwoher muss das Geld kommen, denn die Nachfrage wird sich in Zukunft weiter erhöhen“, schätzt der Experte.

Quelle: Vermieterwelt GmbH