Internationaler Währungsfonds (Archiv)
Internationaler Währungsfonds (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

IWF hebt Wachstumsprognose für Deutschland an: 1,3 Prozent für 2026 und 1,1 Prozent für 2027

dts NachrichtenagenturLetztes Update 13. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland wieder angehoben. 2026 werde jetzt ein Wachstum in Höhe von 1,3 Prozent erwartet, 2027 dann von 1,1 Prozent, teilte der IWF am Dienstag beim Jahrestreffen in Bangkok mit. Gegenüber der letzten Schätzung vom Juli ist das für dieses Jahr eine Anhebung um 0,6 und für nächstes Jahr um 0,1 Prozentpunkte.

Wachstumsprognose für Deutschland zeigt Widerstandsfähigkeit

Insgesamt habe sich die globale Wirtschaftstätigkeit erneut als widerstandsfähig erwiesen, hieß es. Der Aufschwung im Technologiesektor, Puffer und Anpassungen haben demnach dazu beigetragen, die Schäden durch geopolitisch bedingte Störungen zu mildern. Es wird prognostiziert, dass das globale Wachstum bis 2026 auf 3,1 Prozent verlangsamt und bis 2027 auf 3,4 Prozent ansteigt. Die weltweite Gesamtinflation soll 2026 deutlich auf 4,7 Prozent steigen, bevor sie 2027 auf 4,1 Prozent zurückgeht. Besonders schwierig ist der Ausblick für energieimportierende Volkswirtschaften außerhalb der technologischen Wertschöpfungskette.

Die Anpassungsmargen, die zur Widerstandsfähigkeit beigetragen haben, seien jedoch nicht unbegrenzt, und die Risiken seien nach unten gerichtet. Eine weitere Eskalation von Konflikten, eine Neubewertung der Erwartungen an künstliche Intelligenz (KI), erneute Handelskonflikte und fiskalische Verwundbarkeiten könnten das Wachstum schwächen, hieß es. Auf der positiven Seite könnten ein stärkerer Schwung bei KI-Investitionen und Produktivitätsgewinne durch KI oder eine anhaltende Entspannung geopolitischer und handelspolitischer Spannungen das Wachstum stärken.

ARKM.marketing
     


Foto: Internationaler Währungsfonds (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 13. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.