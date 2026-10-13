IWF hebt Wachstumsprognose für Deutschland an: 1,3 Prozent für 2026 und 1,1 Prozent für 2027

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland wieder angehoben. 2026 werde jetzt ein Wachstum in Höhe von 1,3 Prozent erwartet, 2027 dann von 1,1 Prozent, teilte der IWF am Dienstag beim Jahrestreffen in Bangkok mit. Gegenüber der letzten Schätzung vom Juli ist das für dieses Jahr eine Anhebung um 0,6 und für nächstes Jahr um 0,1 Prozentpunkte.

Wachstumsprognose für Deutschland zeigt Widerstandsfähigkeit

Insgesamt habe sich die globale Wirtschaftstätigkeit erneut als widerstandsfähig erwiesen, hieß es. Der Aufschwung im Technologiesektor, Puffer und Anpassungen haben demnach dazu beigetragen, die Schäden durch geopolitisch bedingte Störungen zu mildern. Es wird prognostiziert, dass das globale Wachstum bis 2026 auf 3,1 Prozent verlangsamt und bis 2027 auf 3,4 Prozent ansteigt. Die weltweite Gesamtinflation soll 2026 deutlich auf 4,7 Prozent steigen, bevor sie 2027 auf 4,1 Prozent zurückgeht. Besonders schwierig ist der Ausblick für energieimportierende Volkswirtschaften außerhalb der technologischen Wertschöpfungskette.

Die Anpassungsmargen, die zur Widerstandsfähigkeit beigetragen haben, seien jedoch nicht unbegrenzt, und die Risiken seien nach unten gerichtet. Eine weitere Eskalation von Konflikten, eine Neubewertung der Erwartungen an künstliche Intelligenz (KI), erneute Handelskonflikte und fiskalische Verwundbarkeiten könnten das Wachstum schwächen, hieß es. Auf der positiven Seite könnten ein stärkerer Schwung bei KI-Investitionen und Produktivitätsgewinne durch KI oder eine anhaltende Entspannung geopolitischer und handelspolitischer Spannungen das Wachstum stärken.

Foto: Internationaler Währungsfonds (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur