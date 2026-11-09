Haus des Deutschen Handwerks (Archiv)
Haus des Deutschen Handwerks (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Handwerkspräsident: Kunststoffverpackungssteuer ist der falsche Weg

dts NachrichtenagenturLetztes Update 10. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Handwerkspräsident Jörg Dittrich positioniert sich klar gegen die Einführung der Plastiksteuer. Die geplante Kunststoffverpackungssteuer sei der falsche Weg, sagte Dittrich der „Rheinischen Post“.

Sie würde vor allem die Lebensmittelhandwerke mit zusätzlichen Kosten und Bürokratie belasten, ohne einen überzeugenden ökologischen Nutzen zu erzielen, so der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). Denn Kunststoffverpackungen seien bei vielen handwerklich hergestellten Lebensmitteln aus Hygiene- und Haltbarkeitsgründen unverzichtbar. Die Kosten würden über die Lieferketten weitergegeben und am Ende Betriebe und Verbraucher treffen.

Das öffentliche Hickhack zwischen Union und SPD um die Kunststoffverpackungssteuer zeige einmal mehr, wie wenig verlässlich die politischen Rahmenbedingungen für die Betriebe seien. Für das Handwerk sei zudem nicht nachvollziehbar, warum die Bundesregierung ausgerechnet in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage eine weitere Steuerbelastung für Unternehmen und Betriebe aufbauen wolle, kritisierte Dittrich. Die Betriebe bräuchten Verlässlichkeit und Entlastung statt immer neuer Belastungsdebatten.

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Dittrich sagte weiter, die Plastiksteuer gehöre deshalb vom Tisch. Wer Verpackungsmüll reduzieren wolle, müsse auf praxistaugliche Lösungen setzen, die ökologische Ziele mit den betrieblichen Anforderungen in Einklang bringen.

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