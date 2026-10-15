Friedrich Merz am 15.10.2026
Friedrich Merz am 15.10.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Bericht: Bundesregierung plant KI-Partnerschaft mit Nvidia – Merz und Huang sollen Kooperation am Montag verkünden

dts NachrichtenagenturLetztes Update 15. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Bundesregierung will offenbar eine Partnerschaft mit Nvidia schließen und eine dreistellige Millionensumme investieren, um sogenannter „Künstlicher Intelligenz“ (KI) in der Industrie zum Durchbruch zu verhelfen. Das berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Regierungs- und Branchenkreise.

Nvidia Deal – Merz und Huang sollen Kooperation am Montag verkünden

Demnach wollen Bundeskanzler Friedrich Merz und Nvidia-Chef Jensen Huang die Kooperation am kommenden Montag verkünden. Jensen ist einer der Stargäste, die Merz für den Investitionsgipfel „Invest in Germany“ nach Berlin geladen hat.

Mit der neuen KI-Initiative will die Bundesregierung das Fundament für den Einsatz von physischer KI legen, die etwa zum Training von Robotern und autonomen Fahrzeugen benötigt wird. Nvidia ist mit seinen leistungsfähigen KI-Chips und der darauf abgestimmten Software zum wichtigsten Anbieter für das Training moderner KI-Modelle geworden.

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Laut „Handelsblatt“ ist die Bundesregierung bereit, einen dreistelligen Millionenbetrag zu investieren, um das Projekt voranzutreiben. Die staatliche Anschubfinanzierung soll unter anderem dazu dienen, Rechenkapazitäten auf der „Industrial AI Cloud“ bei der Deutschen Telekom zu mieten. Aus Regierungskreisen hieß es, das Geld könnte sich aus Mitteln speisen, die für die Hightech-Agenda des Bundes reserviert sind.

Auch Nvidia will offenbar einen Beitrag leisten, unter anderem, indem es Ingenieure abstellt und weiter Chips liefert. Etwa ein Dutzend deutscher Unternehmen wollen sich laut „Handelsblatt“ an dem Projekt beteiligen, darunter Siemens, Audi und Black Forest Labs.

„Das Potenzial, die Wertschöpfung der deutschen Industrie zu steigern, ist gewaltig“, sagte Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) der Zeitung. Deutschland könne so im globalen Wettrennen um KI aufholen.

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