Evonik Industries (Archiv)
Evonik Industries (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

BASF-Chef Kamieth begründet Übernahmepläne für Evonik mit industrieller Logik

dts NachrichtenagenturLetztes Update 8. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

BASF-Chef Markus Kamieth sieht die Chemieindustrie vor einer großen Welle an Übernahmen und Fusionen. „Als Marktführer wollen wir unsere Chancen dabei nutzen“, sagte er am Mittwoch auf dem Deutschland-Gipfel von „Handelsblatt“ und WirtschaftsWoche in Berlin.

BASF hat vor wenigen Wochen eine Kaufofferte für den Essener Konkurrenten Evonik über rund zehn Milliarden Euro abgegeben. Der Vorstand von Evonik hat das Angebot zurückgewiesen. Kamieth ging auf dem Podium des Deutschland-Gipfels nicht konkret auf das vorliegende Angebot an Evonik ein. Er begründete aber das Interesse an Übernahmen mit der industriellen Logik. „Eine Kombination von BASF und einem anderen starken Spieler aus der Spezialchemie ergibt sehr viel Sinn“, sagte er. BASF könne in einer solchen Verbindung auch seine Stärke in der Basischemie einbringen.

Evonik ist nach BASF die Nummer zwei in Deutschland und fokussiert sich auf lukrative Spezialchemie-Produkte. Es waren die ersten öffentlichen Worte des Vorstandschefs nach Bekanntwerden des Vorstoßes. Bisher hatte BASF nur Sondierungen mit Evonik bestätigt, deren Fortgang und Ausgang offen sei.

ARKM.marketing
     


Foto: Evonik Industries (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 8. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.