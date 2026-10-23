Kreml (Archiv)
Kreml (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Schwedens Verteidigungsminister Jonson: Russland muss spüren, dass sein Verhalten hohe Kosten hat

dts NachrichtenagenturLetztes Update 23. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Schwedens Verteidigungsminister Pal Jonson fordert eine härtere Reaktion auf mutmaßliche hybride Angriffe Russlands in Europa. „Wir beobachten seit einiger Zeit eine russische Eskalation“, sagte er der „Welt“ mit Blick auf Vorfälle wie den vereitelten Drohnenanschlag in Leipzig im August. Russland sei bereit, „größere politische und militärische Risiken“ einzugehen – wahrscheinlich, weil es in der Ukraine militärisch „derzeit nicht besonders erfolgreich“ sei.

Ziel sei es laut Jonson, Europa zu spalten und davon abzuhalten, die Ukraine zu unterstützen. „Darauf müssen wir mit aller Schärfe reagieren“, sagte der Verteidigungsminister. Es müsse „ernsthafte und spürbare Konsequenzen“ geben, damit „solches Verhalten“ in Zukunft „abgeschreckt“ werde.

Neben einer Ausweitung und stärkeren Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland setze sich Schweden etwa für Einschränkungen bei der Vergabe von Schengen-Visa an russische Staatsbürger ein, die derzeit auf EU-Ebene diskutiert werden. Außerdem sei entscheidend, so der Verteidigungsminister, geschlossener gegen die Schattenflotte in der Ostsee vorzugehen, mit deren Hilfe Russland die westlichen Sanktionen umgehe.

ARKM.marketing
     


Während insbesondere Schweden die Tanker intensiv kontrolliere und bereits mehrere verdächtige Schiffe aufgebracht habe, agiere Deutschland bisher zurückhaltender. „Wir brauchen einen noch stärker koordinierten Ansatz, damit diese Maßnahmen wirken und den russischen Energiemarkt wirklich treffen“, forderte Jonson. „Russland muss spüren, dass sein Verhalten hohe Kosten hat.“

Angesprochen auf die Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj rief er die westlichen Verbündeten zum Zusammenhalt auf. „Es ist entscheidend, dass alle Unterstützer der Ukraine so stark wie möglich engagiert bleiben“, sagte er. Die USA seien unverzichtbar, etwa bei der Lieferung von Abfangraketen oder der Bereitstellung von Systemen wie Starlink. Aber auch Europa könne noch mehr für die Unterstützung der Ukraine tun, so Jonson: „Die eingefrorenen russischen Vermögenswerte für die Ukraine nutzbar zu machen, um deren Finanzbedarf zu decken.“ Würden diese Gelder in die ukrainische Rüstungsindustrie investiert, könnte dies „enorme Hebelwirkung“ entfalten, sagte der Minister.

Foto: Kreml (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 23. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.