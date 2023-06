Professionelle Übersetzungen – Überzeugende Vorteile auch im Mittelstand

In den heutigen Zeiten ist der Wettbewerb für viele mittelständische Unternehmen international aufgestellt. Internationale Märkte erfolgreich zu erschließen, ist für die Erreichung der langfristigen geschäftlichen Ziele von essentieller Bedeutung.

Eine wichtige Voraussetzung dafür besteht allerdings darin, die Unternehmensdokumente und Webseiteninhalte in die jeweiligen Zielsprachen zu übersetzen. Außerdem müssen in vielen Fällen Newsletter, Produktbeschreibungen, Anleitungen, Kataloge und Broschüren in andere Sprachen überführt werden.

Erfolgsversprechend zeigen sich diese Übersetzungen nur dann, wenn sie keinerlei Fehler enthalten – sowohl auf sprachlicher als auch auf kultureller Ebene. Sicherstellen können dies in der Regel nur professionelle Übersetzer.

Mit welchen Vorteilen professionelle Übersetzungen für den Mittelstand im Detail einhergehen, erklärt der folgende Artikel.

Darum ist der Mittelstand auf gute Übersetzungen angewiesen

Umfragen sind bereits zu dem klaren Ergebnis gekommen, dass Besucher auf Webseiten nur dann wirklich den Kauf von Produkten tätigen, wenn die Inhalte in ihrer Muttersprache vorliegen.

Unabhängig davon, ob es sich um Printdokumente oder digitale Texte handelt: Vertrauen erwecken diese bei den potentiellen Kunden nur dann, wenn diese in ihrer eigenen Sprache formuliert sind. Das Potential der Neukundenakquirierung steigt demnach maßgeblich durch professionelle Übersetzungen. Über Sprache werden nicht nur Botschaften und Informationen transportiert, sondern ebenfalls Emotionen geweckt. Diese beeinflussen Kaufentscheidungen in hohem Maße.

In sämtlichen Unternehmensbereichen, ob es um Patente, Verträge, Jahresabschlussberichte oder Präsentationen geht – die professionellen Übersetzungsdienstleistungen werden für sämtliche wichtigen Dokumente benötigt. Um erfolgreich im internationalen Kontext zu bestehen, ist eine verständliche Unternehmenskommunikation auch für den Mittelstand essentiell. Die Qualität, welche die jeweilige Lokalisierung aufweist, wirkt sich direkt auf den Erfolg im internationalen Markt aus.

Wodurch zeichnen sich professionelle Übersetzungen aus?

Es kommt maßgeblich darauf an, dass die Übersetzungen von Unternehmensdokumenten die höchsten Anforderungen erfüllen. Fachkundige Finanzübersetzung mit Fairlingo.com stellen dies beispielsweise stets sicher.

Unter anderem ist damit gemeint, dass die Übersetzungen in einer einwandfreien sprachlichen Qualität vorliegen. In dem Text dürfen keine Fehler zu finden sein, daneben ist eine Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Lesern nötig. Professionelle Übersetzungen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass diese ebenfalls regionale Abweichungen in der Sprache sowie kulturelle Besonderheiten berücksichtigen.

Von Bedeutung ist darüber hinaus selbstverständlich auch die fachliche Korrektheit der Übersetzungen. Diese stellt den großen Unterschied zwischen minderwertigen und professionellen Übersetzungsdienstleistungen dar.

Kriterien einer professionellen Übersetzung

Die Sprachkenntnis

In der Regel übernehmen Muttersprachler das Verfassen von professionellen Übersetzungen. Diese sind mit den feinen Sprachnuancen demnach bestens vertraut, sodass sie hochwertige Texte liefern können, die in der Zielsprache überaus natürlich wirken.

Die Kreativität

Hochwertige Übersetzungen weisen außerdem die Eigenschaft auf, dass diese nicht mithilfe maschineller Programme verfasst wurden, sondern durch menschliche Kreativität.

Professionelle Übersetzer sind in der Lage, den jeweiligen Text in einem bestimmten, gewünschten Stil zu verfassen. Falls einmal keine exakte Übersetzung zur Verfügung steht, stellt die Transkreation die richtige Alternative dar.

Die Fachkenntnis

Welcher Sinn mit einem technischen oder medizinischen Text ausgedrückt werden soll, kann ausschließlich ein echter Übersetzungs-Experte erfassen. Dieser stellt sicher, dass Fachbegriffe stets korrekt übersetzt werden.

Unentbehrlich ist dies insbesondere bei Rechtstexten sowie in Bereichen wie der Logistik, der Finanzwelt, der Technik und der Pharmazie.

Die kulturellen Kenntnisse

Mit einer professionellen Übersetzung geht außerdem einher, dass sich diese perfekt an die Kultur des Zielpublikums angepasst zeigt. Diese fällt in Europa beispielsweise bereits ganz anders aus, als etwa in arabischen Ländern.

Wichtig ist die Berücksichtigung von kulturellen Unterschieden insbesondere, da viele minderwertige Übersetzungen aus einer kulturellen Perspektive sogar beleidigend oder irreführend ausfallen können.