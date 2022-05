Wie sich FinTech während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs schlägt

Wenn Sie mit einem Zwanzigjährigen darüber sprechen, wie er seine Finanzen verwaltet und darüber nachdenkt, werden Sie eine ganz andere Perspektive erhalten als bei einer ähnlichen Diskussion mit einem Fünfzigjährigen. Während Zwanzigjährige in einer Welt aufgewachsen sind, in der der Bedarf an tatsächlichem, greifbarem Bargeld selten eine Notwendigkeit ist, hat jeder Fünfzigjährige eine Zeit erlebt, in der Geld etwas sehr Greifbares war.

Sie werden mit einer Zeit vertraut sein, in der Scheine und Münzen regelmäßig für alle Arten von Zahlungen verwendet wurden, und in der die langsame Übernahme des Bezahlens mit Kredit- oder Debitkarten etwas gewöhnungsbedürftig war, und in der die neue Welt, in der Bankgeschäfte größtenteils online abgewickelt werden, ein noch größerer Schritt im Vergleich zu den längst vergangenen Tagen ist.

Geld und die Art und Weise, wie wir damit umgehen und darauf zugreifen, hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte in fast unvorstellbarer Weise verändert, und es gibt immer wieder Innovationen. Jetzt haben wir es mit dem Aufstieg der Kryptowährungen zu tun, bei denen das Geld rein digital ist und außerhalb von Algorithmen und Kryptographie überhaupt nicht mehr existiert, und der Abstand zwischen tatsächlichen Münzen jeglicher Art und den Waren, die wir erhalten, wenn wir etwas kaufen, scheint immer größer zu werden.

Dies ist zum großen Teil auf die Zunahme der sogenannten „FinTech“ zurückzuführen – Finanztechnologie, die bisher unvorstellbare Innovationen ermöglicht. Werfen wir einen genaueren Blick auf dieses Konzept und darauf, wie es die Art und Weise, wie wir leben, weiter verändert.

Was ist FinTech?

Wenn wir daran denken, wie wir heute mit unseren Finanzen umgehen, wird deutlich, welch große Rolle die Technologie dabei spielt. Im Grunde genommen ist FinTech der Ort, an dem Finanzen und Technologie aufeinandertreffen und interagieren. Gleichzeitig personalisiert es das Bankwesen in dem Sinne, dass wir alle weitgehend in der Lage sind, den Großteil unserer Finanzen selbst zu verwalten (denken Sie nur daran, online zu gehen, um Ihr Kreditkartenguthaben von einem anderen Konto aus zu begleichen), und es entpersonalisiert es, da wir nur noch selten in eine echte Bank gehen und mit einem echten Menschen sprechen müssen, um unser Geld zu verwalten.

Während man vor fünfzig Jahren noch physisch in eine Bank ging, ein Formular ausfüllte, es am Schalter abgab und einen Kassierer begrüßte, um Geld von einem Konto abzuheben, um Waren zu kaufen, bestellen wir heute einfach online, bezahlen online und unsere einzige menschliche Interaktion besteht darin, für die Waren zu unterschreiben, wenn sie geliefert werden.

FinTech hat es möglich gemacht, dass wir Blumen für jemanden auf einem anderen Kontinent kaufen können, ohne mit jemandem sprechen zu müssen – eine unvorstellbare Bequemlichkeit, die wir heute irgendwie als Normalität ansehen.

FinTech geht jedoch über persönliche Bankgeschäfte und Online-Shopping hinaus. Ohne FinTech würde es zum Beispiel keine Kryptowährungen geben. FinTech ermöglicht Crowdfunding, erleichtert Peer-to-Peer-Kredite, lässt uns Aktien von unseren Smartphones aus kaufen oder Hauskredite online finden und vergleichen und gibt dem Verbraucher durch die Automatisierung von Finanzdienstleistungen generell die Macht zurück. Die Zahl der Unternehmen, die verschiedene FinTech-Lösungen anbieten, ist enorm gestiegen – wie hat sich der wirtschaftliche Zusammenbruch darauf ausgewirkt?

FinTech und der wirtschaftliche Abschwung

Es war in der Vergangenheit so und ist auch heute so – Unternehmen, die in der Lage sind, innovativ zu sein und mit der Zeit zu gehen (oder sogar der Zeit voraus zu sein und eine völlig neue Art und Weise zu schaffen, Dinge zu tun), sind die Unternehmen, die die harten Zeiten überleben und in den guten Zeiten florieren werden. Und da es bei FinTech um Innovation und neue Wege geht, Dinge zu tun, bietet sogar ein wirtschaftlicher Zusammenbruch echte Chancen für neue Produkte.

Ein klassisches Beispiel für ein Unternehmen, das es versäumt hat, innovativ zu sein oder die sich verändernden Märkte im Auge zu behalten, ist Kodak. Einst ein Begriff für jeden Profi- und Amateurfotografen, hat das Unternehmen es versäumt, die neuen Entwicklungen um sich herum zu beachten – insbesondere den Aufstieg der Digitalkameras. Natürlich wissen wir alle, wie das endete. Und obwohl es sich hier nur um ein Unternehmen handelt, ist es gerade die Veränderlichkeit einer Wirtschaftskrise, die als Triebfeder für Innovationen dienen kann.

Neue Chancen in einer Krise

Im besten Fall kann FinTech eine wichtige Rolle bei der Senkung der Kosten für die Ärmsten der Armen spielen. Online-Banking ist heute wesentlich billiger als der Gang in eine Bank, um Transaktionen durchzuführen, und die meisten Banken ermutigen die Menschen, ihre Online-Dienste zu nutzen, anstatt persönlich vor Ort zu erscheinen.

Außerdem lassen sich Kosten für die Fahrt zu einer Filiale und die Zeit, die sonst aufgewendet werden müsste, einsparen. Auch wenn die älteren Generationen traditionell skeptischer gegenüber den neueren Vorteilen von FinTech sind, werden die wirtschaftlich schwierigeren Zeiten dazu beitragen, dass die Menschen Lösungen annehmen, die sie sonst vielleicht nur zögernd nutzen würden. Darüber hinaus hatten viele Unternehmen mit den verschiedenen Maßnahmen zu kämpfen, die zur Kontrolle der Ausbreitung von Covid ergriffen wurden, was bedeutete, dass die Mitarbeiter nicht so leicht verfügbar waren und der physische Zugang noch beschwerlicher war als sonst.

Dies wiederum zwang die Menschen dazu, sich nach alternativen Lösungen umzusehen. Und da die Welt während der Covid-Pandemie stillstand und die Menschen so wenig wie möglich in Kontakt kommen wollten, war dies die perfekte Gelegenheit für FinTech-Lösungen, in den Vordergrund zu treten.

Darüber hinaus sind alternative Lösungen namens kollaborierende Roboter (Cobots) eine Innovation, die es Arbeitern und Industrierobotern ermöglicht, auf bisher unbekannte Weise zusammenzuarbeiten – nicht getrennt für mehr Sicherheit, sondern Seite an Seite in einer echten Zusammenarbeit

Dies wiederum ermöglicht mehr Freiraum zwischen den Arbeitern am Arbeitsplatz selbst. Wie vielleicht zu erwarten, entsteht dort, wo es eine Nachfrage nach Dienstleistungen gibt, die durch traditionellere Methoden nicht befriedigt werden kann, eine Lücke, in die die Technologie eingreifen kann, um den Unternehmen weiteres Wachstum zu ermöglichen.

Unternehmen werden in einer wirtschaftlichen Krise risikoscheu

Während viele dieser Innovationen zu diesem Zeitpunkt wie eine großartige Idee erscheinen, ist eine Wirtschaftskrise traditionell keine Zeit, in der viel Geld für die Entwicklung neuer Produkte vorhanden ist. Es ist auch oft eine Zeit, in der die Menschen zögern, Risiken für neue Produkte oder Dienstleistungen einzugehen, die sich noch nicht auf dem Markt bewährt haben, was die Entwicklung ebenfalls verlangsamen kann. Die jüngste Wirtschaftskrise hat jedoch dazu geführt, dass sich die Menschen in größerer Zahl als je zuvor der Technologie zuwandten, um Probleme zu lösen, und auch radikal andere Lösungen benötigten.

Wie viele von uns haben noch vor ein paar Jahren mehrere Online-Meetings abgehalten? Und sehen Sie uns heute an – der Arbeitsplatz selbst hat sich verändert und ist viel dezentraler geworden, was Möglichkeiten schafft, die es früher einfach nicht gab. Wie immer wird es FinTech-Unternehmen geben, die besser in der Lage sind, diese Chancen zu ergreifen – sicherlich werden das nicht alle sein. Aber die FinTech-Angebote, die Unternehmen oder Privatpersonen in diesen schwierigen Zeiten Kosten sparen können, werden wahrscheinlich auch in einem wirtschaftlichen Zusammenbruch florieren und nicht einfach zerfallen.