Wie man ETFs kauft

Mit den vielen Plattformen, die den Händlern zur Verfügung stehen, ist das ETF-Investieren recht einfach geworden. Um mit der Anlage zu beginnen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

Was sind ETFs?

Zunächst wollen wir uns ansehen, was ein ETF ist und welche ETF Kaufen man machen kann. Genau wie ein Investmentfonds ist ein ETF ein Geldpool, der in Rohstoffe nach https://www.gruender.de/finanzen/etf-guide-alles-was-du-wissen-musst-fuer-2023/, Aktien, Anleihen oder einem Korb von anderen Vermögenswerten investiert. Im Gegensatz zu Investmentfonds werden Anteile wie normale Aktien ETF an der Börse gehandelt.

Indexfonds hingegen sind so konzipiert, dass sie Indikatoren wie den S&P 500 Index abbilden. Wenn Sie als langfristiger Anleger Ihr Portfolio planen und es um Indexfonds ergänzen möchten, haben Sie die Qual der Wahl.

Im vergangenen Jahr erreichte der Gesamtbetrag der in ETF Investieren Fonds 6 Billionen Dollar, doppelt so viel wie vor 4 Jahren. Nach einer Prognose der Investmentgesellschaft BlackRock wird dieser Betrag im Jahr 2024 12 Billionen Dollar erreichen.

Finden Sie eine Anlageplattform

Börsengehandelter Fonds ist auf den meisten Online-Anlageplattformen, auf den Websites der Anbieter von Altersvorsorgekonten und in Anlage-Apps wie Robinhood erhältlich. Die meisten dieser Plattformen bieten einen provisionsfreien Handel an, d. h. Sie müssen für den ETF Kaufen oder Verkauf keine Provisionen an die Plattformanbieter zahlen.

Ein Kauf oder Verkauf ohne Provisionen bedeutet jedoch nicht, dass der ETF-Anbieter auch den Zugang zu seinem Produkt ohne zusätzliche Kosten ermöglicht. Einige Bereiche, in denen sich die Plattformdienste von anderen unterscheiden können, sind:

Komfort;

Dienstleistungen;

Produktvielfalt.

Mit Smartphone-Investment-Apps können Sie zum Beispiel Anteile per Knopfdruck ETF kaufen. Dies ist nicht bei allen Maklern möglich, die von den Anlegern möglicherweise die Vorlage von Dokumenten verlangen oder eine komplizierte Situation schaffen. Einige seriöse Broker bieten jedoch umfangreiche Bildungsinhalte an, die neuen Anlegern helfen, sich mit börsengehandelten Fonds vertraut zu machen und sie zu erforschen.

ETF erforschen

Der zweite und wichtigste Schritt bei der Investition ist die Recherche. Auf den Märkten gibt es heute eine große Auswahl an ETFs. Bei Ihren Recherchen sollten Sie bedenken, dass ETF nicht mit einzelnen Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen vergleichbar ist.

Wenn Sie in börsengehandelte Fonds ETF investieren wollen, müssen Sie das Gesamtbild – in Bezug auf den Sektor oder die Branche – berücksichtigen. Hier sind einige Fragen, die Sie bei Ihren Recherchen berücksichtigen sollten:

Für welchen Zeitraum planen Sie die Investition?

Investieren Sie für Einkommen oder Wachstum?

Gibt es bestimmte Sektoren oder Finanzinstrumente, an denen Sie interessiert sind?

Erwägen Sie eine Handelsstrategie

Wenn Sie zum ersten Mal in börsengehandelte oder ETF Fonds investieren, ist das Dollar-Cost-Averaging oder die Verteilung Ihrer Investitionskosten über einen bestimmten Zeitraum eine gute Handelsstrategie. Der Grund dafür ist, dass er die Renditen über einen bestimmten Zeitraum hinweg glättet und einen disziplinierten (im Gegensatz zu zufälligen oder volatilen) Ansatz für Investitionen bietet.

Es hilft auch Anfängern, mehr über die Feinheiten der ETF-Anlage zu erfahren. Mit zunehmender Sicherheit im Handel können die Anleger zu komplexeren Strategien wie Swing-Trading und Sektorrotation übergehen.