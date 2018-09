Egal ob man am Strand, im Café oder beim Bergesteigen ist, eine Sonnenbrille kann in allen Lebenslagen einen treuen Begleiter darstellen. Die Brille vereint Ästhetik und Komfort mit vielen Schutzfunktionen. Beim Material gibt es zumindest viele Unterschiede. Eine hochwertige Sonnenbrille besteht aus einem Rahmen, der wiederum aus Metall oder Kunststoff besteht. Eine Sonnenbrille kann sich als sehr praktisch erweisen, wenn sie über einen Polarisationsfilter verfügt. Sie ermöglicht selbst bei nassen Gläsern einen klaren Blick. Gleichzeitig werden die Reflektionen der Sonnenstrahlen durch Wassertropfen abgefangen.

Sonnenbrillen sind heute ein wichtiges Accessoire

Sonnenbrillen sind heute nicht mehr nur eine Brille, sondern sie stellen für den modernen Menschen ein wichtiges Accessoire dar. Jeder möchte mit einer Sonnenbrille seine Stimmung und seinen persönlichen Geschmack zum Ausdruck bringen. So kann man die Sonnenbrille in allen Lebenslagen tragen, d. h. bei einem Spaziergang im Park, im Wald oder am Strand Darüber hinaus kann man die Sonnenbrille auf dem Weg zur Arbeit tragen oder auch sonst einen guten und stylischen Eindruck machen

Die Beschaffenheit einer Sonnenbrille

Eine Sonnenbrille stellt eine Brille dar, welche über getönte Gläser verfügt und die Augen vor Sonnenlicht schützt. Darüber hinaus schützt die Sonnenbrille vor UV-Strahlung. So kann man mithilfe einer Sonnenbrille immer eine gute Sicht haben, ohne das man ständig blinzeln muss oder Netzhautschäden bekommt. Darüber hinaus ist es für viele Menschen wichtig, dass die Sonnenbrille dem aktuellen Trend folgt. Sehr beliebt sind heutzutage zum Beispiel die Modelle Ray Ban Brillen und die Ray Ban Aviator Brillen. Viele Menschen möchten mit dieser Brille ihren Modegeschmack zum Ausdruck bringen.

Welche Formen von Sonnenbrillen gibt es?

Es gibt mittlerweile ein sehr großes Angebot von Sonnenbrillen. Problematisch ist, dass immer mehr neue Brillen auf den Markt kommen und man so langsam die Übersicht verliert, wenn man sie überhaupt schon hatte.

Ein Typ ist die Nickelbrille, welche an das Hippie-Dasein erinnert. Sie sieht sehr stylisch aus, bietet aber den geringsten Sonnenschutz. Dann gibt es noch die Aviatorbrille, welche auch als Pilotenbrille bezeichnet wird. Sie wurde von Ray-Ban in den 1930er Jahren entwickelt. Schließlich sollte hier noch die Wayfarer-Brille erwähnt werden. Sie wird mittlerweile von günstigen Sonnenbrillen-Marken hergestellt.