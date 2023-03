Wichtige Tipps zur optimalen Altersvorsorge

Die Gesellschaft in Deutschland wird immer älter. Dies belastet selbstverständlich die Rentenkassen in hohem Maße, sodass sich immer mehr Menschen um ihre Altersvorsorge sorgen – leider sind diese Sorgen auch berechtigt.

Welche Tipps in diesem Zusammenhang jedoch beachtet werden sollten beziehungsweise was bei dem Thema der Altersvorsorge grundsätzlich zu bedenken ist, erläutert der folgende Artikel.

Die Situation der Altersvorsorge in Deutschland

Geht es um die Altersvorsorge, ist immer wieder von dem sogenannten Drei-Schichten-Modell die Rede. Dieses bezeichnet die unterschiedlichen Bausteine, die zur Verfügung stehen, um die private Altersvorsorge zu mindern oder zu schließen. Ein Unterschied besteht in dieser Hinsicht jedoch zwischen Selbstständigen und Arbeitnehmern.

Um ihre Altersvorsorge müssen sich Selbstständige vollkommen in Eigenregie kümmern. Angestellte können dagegen auf die gesetzliche Rentenversicherung zurückgreifen. Allerdings ist nicht sicher, wie hoch die jeweilige Altersrente letztendlich tatsächlich ausfallen wird.

Das Rentensystem in Deutschland zeigt sich durch den demografischen Wandel als überlastet, sodass auch Angestellte in der Regel nicht auf eine zusätzliche private Altersvorsorge verzichten können.

Die Bedeutung der privaten Altersvorsorge

Einfluss auf die gesetzliche Rentenversicherung nimmt in Deutschland das Umlagesystem. Die Einzahlungen in die Rentenversicherung nehmen freiwillig versicherte Selbstständige, Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor. Mit den Geldern, die so eingehen, findet dann eine Umlage statt, sodass diese sofort ausgezahlt werden können.

Bereits heute zahlen jedoch wesentlich weniger Menschen in die Rentenkasse ein als es Leistungsempfänger gibt. Demnach kommt einer private Altersvorsorge heute eine überaus hohe Bedeutung zu.

Das Drei-Schichten-Modell – Das steckt dahinter

Das Gesetz zu den Alterseinkünften ist im Jahr 2005 in Kraft getreten. Durch dieses findet auch die Regelung der Altersvorsorge in dem 3 Schichten Modell statt. Die drei Schichten bestehen in der privaten Altersvorsorge, der geförderten Altersvorsorge und der Basisvorsorge.

Die Basisvorsorge

Die Basisvorsorge entspricht hauptsächlich der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese zeichnet sich vorranging durch eine staatliche Sicherheit aus. Es handelt sich bei ihr jedoch um keine persönliche Sparanlage. Außerdem zählt zu der Basisvorsorge die Basisrente.

Die geförderte Altersvorsorge

Die zweite Schicht des Modells umfasst etwa die Riester Rente. Diese geht mit dem Vorteil einher, dass zu Beginn der Rente bis zu 30 Prozent der Kapitalauszahlung förderunschädlich ist. Der Staat fördert diese Art der Altersvorsorge in Form einer steuerlichen Absetzbarkeit und Zulagen. Auch die betriebliche Altersvorsorge fällt in die zweite Schicht.

Die private Altersvorsorge

Die dritte Schicht besteht in der privaten Altersvorsorge. Die Vorteile einer privaten Rentenversicherung bestehen zum Beispiel darin, dass in der Regel Teilzahlungen und Zuzahlungen möglich sind. Steuerlich absetzbar sind die Beiträge jedoch nicht.

Beliebte Formen der privaten Altersvorsorge bestehen darüber hinaus unter anderem in Fondssparplänen und klassischen Lebensversicherungen. Eine staatliche Förderung ist für diese Produkte – im Gegensatz zu der ersten und der zweiten Schicht der Altersvorsorge – allerdings in der Regel nicht erhältlich.

Gesetzliche Rentenversicherung reicht nicht aus

Diejenigen, die ihren Renteneintritt noch vor sich haben, sollten sich also mit dem Gedanken anfreunden, dass ihre gesetzliche Rentenversicherung kaum ausreichend wird, um ihren Lebensunterhalt im Alter zu finanzieren.

Die Bundesregierung arbeitet bereits seit einigen Jahren an Lösungen zu diesem Thema. Dennoch sollte nicht darauf verzichtet werden, das Thema Altersvorsorge bereits frühzeitig anzugehen, um die passende Strategie für die individuelle Lebenssituation zu finden.