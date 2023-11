Wie eine Cloud-Plattform die digitale Transformation für Unternehmen erleichtert

Unternehmen in Deutschland haben einen Perspektivwechsel in Sachen Cloud vollzogen: Cloud Computing entwickelt sich immer stärker zum de facto-Architekturmodell der digitalen Transformation – zu dieser Einschätzung kommt IDC in der von der All for One Steeb AG in Auftrag gegebenen Studie nach einer Befragung von 317 Unternehmen.