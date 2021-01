Vorteile von Lagerbühnen

Die Vorteile zusätzlich geschaffener Lagerkapazitäten überzeugen uneingeschränkt, denn sie ermöglichen die Raum- und Hallennutzung auf optimale Weise. Vielseitige Regalsysteme und Schwerlastregale sowie Lager- und Stahlbühnen bieten umfangreiche Lösungsansätze für kleine, aber hohe Räume, Objekte und Hallen.

Eine Lagerbühne die eine Spannweite von bis zu 10 Meter aufweist und mit einer Traglast von bis zu 2 Tonnen pro m² aufwartet, verspricht eine einfache und effektive Lösung in jedem Raum, jeder Halle und jedem Lager. Fachbodenregale oder Palettenregale sowie spezialisierte Kragarmregale und Regale, die aus Kunststoff gefertigt wurden, werten nicht nur Ihre Halle oder Lagerkapazität auf, sondern schaffen zusätzlichen Stauraum. Das wiederum sorgt für ein entspanntes Arbeitsumfeld und zufriedene Mitarbeiter.

So berechnen Sie die Statik Ihrer Bühnen-Konstruktion

Die statistische Berechnung einer Lagerbühnen Konstruktion erfolgt auf Grundlage der europäisch gültigen Gesetzeslage. Dies gilt insbesondere für individuell und auf Maß gefertigte Lagerbühnen der Firma Noordrek. Fachfirmen wir Noordek überzeugen durch spezielle Kenntnisse und langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Mit eigens hergestellten Kalkulationsprogrammen können binnen kürzester Zeit auch sehr komplizierte Projekte umgesetzt werden. Mittels individuell gefertigter Zeichnung erfolgt der Aufbau nach Anleitung spielend leicht.

Lagerbühnen dienen der optimalen Raumnutzung

Eingeschossige Lagerbühnen – mit oder ohne integriertem Büro – schaffen Platz und sorgen für zusätzlichen Stauraum. Zusätzliche Lager- oder Produktionsflächen können mithilfe dieser, schnell und einfach geschaffen werden. Hallenbüros sind – gerade in großen Firmen – nicht nur besonders praktisch, sondern auch sehr leicht zu montieren. Gebaut auf eine Stahlbühne, können alle Lager- oder Maschinenflächen an ihrem Standort verbleiben und der nach oben zur Hallendecke bestehende Platz wurde perfekt genutzt.

Auch doppelgeschossige Lagerbühnen erweisen sich als sehr praktisch. Natürlich nur dann, wenn die Kapazität der Halle den Raum dafür hergibt. Während im oberen Geschoss Büros für weitere Mitarbeiter geschaffen werden können, bleiben im Untergeschoss Arbeits- und Lagerflächen erhalten. Ob Hallenbüro bis zur Decke, Meisterbüro oberhalb der Fertigung oder Pausenraum mit darüber liegendem Meisterbüro, die Möglichkeiten der doppelgeschossigen Lagerbühne sind unendlich. Sie lassen sich individuell an die Bedürfnisse und Gegebenheiten vor Ort anpassen.

Lagerbühnen Einsatz und Industriezweige

Lagerbühnen mit doppelgeschossigem Meisterbüro in der Produktionshalle oder doppelgeschossiges Büro in der Fertigung erweisen sich besonders in den Industriezweigen der Automobilzulieferer und Automobilbranche als praktisch. Auch ein Pausenraum in Fertigung mit Lagerort auf Bühne findet im Bereich der Elektroindustrie sehr häufig Anwendung. Die Textilindustrie setzt aus sicherheits- und brandtechnischen Gründen häufig auf ein doppelgeschossiges Hallenbüro mit Außentreppe und Hallenbüro auf Lagerbühne jedoch oberhalb der Fertigung. Die optimale Nutzung der Lagerhalle mittels Lagerbühne haben auch Möbelhäuser, Groß- und Einzelhandel für sich erkannt.

Lagerbühnen sind als Industrie- und Systembühnen erhältlich. Lagerregalsysteme für Lager- und Produktionshallen sowie Kommissionierungshallen und Logistikhallen sind nicht mehr wegzudenken. Sie überzeugen durch ihre variable Gestaltung, Steigerung der Lagereffizienz und -kapazität sowie die Vergrößerung der Arbeitsfläche.

Typen von Lagerbühnen

Stahlbühnen zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und Stabilität aus. Sicherheit steht hier an erster Stelle. Sie überzeugen durch ihre große Spannweite und Stabilität durch Stützen und Träger, die aus massivem Material gefertigt wurden. Profilbühnen ermöglichen hingegen den modularen Aufbau. Sie sind nachträglich erweiterbar und etwas kostengünstiger, nicht zuletzt wegen ihrer Standardprofile. Die Mehrgeschossanlage zeichnet sich durch zwei Ebenen aus. Sie werden im Gegensatz zu anderen Lagerbühnen übereinander verbaut. In diesem Bereich sind unterschiedliche Kombinationen möglich. Ob als mehrgeschossiges Büro oder als mehrgeschossige Lager, Arbeits- oder Produktionsfläche. Die zusätzliche Installation einer inneren oder äußeren Treppenanlage sorgt für noch mehr Sicherheit auf allen Ebenen.