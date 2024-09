Verschiedene Aspekte der Unternehmenssicherheit

Die meisten Senioren möchten so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung leben. Dies liegt zum einen daran, dass die eigene Wohnung einfach die gewohnte und vertraute Umgebung darstellt, die viele nicht ohne Not aufgeben wollen. Auch die Nähe zu wichtigen sozialen Kontakten mit Nachbarn, Freunden oder auch einfach nur…