Veranstaltungsort – Tipps und Tricks zum erfolgreichen Betrieb

Einen Veranstaltungsort zu betreiben, ist nicht immer leicht. Viele Aspekte müssen dabei genau kalkuliert und bedacht werden, damit die Vermietung und Bereitstellung der Räumlichkeiten reibungslos und zufriedenstellend erfolgen kann. Doch worauf muss geachtet werden? Wie wird die Location bekannt?

Präsenz in der Öffentlichkeit

Um regelmäßig Kundschaft für die Räumlichkeiten zu akquirieren, ist es sehr wichtig, in der Öffentlichkeit Präsenz zu zeigen, da Veranstaltungsorte oftmals nicht nur von lokalen Ansässigen genutzt, sondern beispielsweise für Musikevents von Agenturen aus dem Ausland gebucht werden.

Dementsprechend sind vor allem die Social Media Plattformen wichtig für die Werbung, da Millionen von Menschen darüber erreicht werden können. Mit tollen Veranstaltungen und vielen Bildern als Beispiel für die Location kann durch regelmäßige Posts und viele Likes Aufmerksamkeit erregt werden, sodass die Räumlichkeiten viele Nutzungsanfragen erhalten.

In diesem Zusammenhang ist vor allem eine anschauliche und übersichtliche Website essentiell, weil potentielle Kunden sich oftmals gerne einen seriösen Eindruck verschaffen möchten, bevor sie sich für Angebote in Verbindung setzen. Obwohl es nicht auf allen Seiten zu finden ist, kann eine grobe Preisstaffelung ein sinnvoller Inhalt für die Website sein. Ebenfalls sollten die Größen der Räumlichkeiten, deren Ausstattung wie zum Beispiel Stühle oder Tische und das mögliche Equipment, das beispielsweise auf Anfrage dazu gebucht werden kann, aufgelistet werden, damit die Interessenten schnell feststellen können, ob die Location für ihren Anlass passen könnte.

Besonders Locations, die zentral gelegen sind, haben die Möglichkeiten, durch einen Schaukasten Werbung für zukünftige Events, attraktive Konditionen oder Specials und die Besonderheiten der Räumlichkeit zu machen. So können vorbeilaufende Passanten schnell einen Eindruck bekommen und vielleicht den Wunsch entwickeln, demnächst auch einmal eine Veranstaltung dort zu erleben.

Aufmerksamkeit im Umfeld

Bei einer Location, die nah an oder in einer Stadt liegt, sollte die Bevölkerung in der Umgebung nicht vergessen werden, da beispielsweise Abibälle, Firmenevents oder Hochzeiten oftmals in größeren Räumlichkeiten abgehalten werden und so die Location mehr Buchungsanfragen erhalten kann. In diesem Zusammenhang ist vor allem die Nähe für Besichtigungen und Gespräche sehr von Vorteil, sodass alle Fragen persönlich geklärt werden können.

Außerdem können kleinere Events wie spezielle Konzerte oder Vorlesungen geplant werden, bei denen über den Verkauf von Eintrittskarten und einem Catering viele Menschen in der Umgebung angesprochen werden können.