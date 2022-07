Unternehmensfilm: Was ist das und was sind die Vorteile?

Was ist ein Unternehmensfilm?

Der Begriff Unternehmensfilm bezieht sich auf jede Art von Videoproduktion, die darauf abzielt, Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben oder zu verkaufen. Ein Unternehmensfilm, auch Corporate Film genannt, ist ein Kurzfilm, der das Unternehmen präsentiert und vorstellt. Dabei kann das Unternehmen selber im Vordergrund stehen, oder aber die Produkte und Leistungen, die angeboten werden. Was genau gezeigt wird, hängt von der Idee und der Machart des Films ab. Dies macht jeden Unternehmensfilm individuell, da das Unternehmen selbst entscheiden kann, was und wie es sich präsentieren möchte.

In einem Unternehmensfilm können Sie genau zeigen, wer Sie sind und was Sie von anderen Unternehmen abhebt. Er dient dazu ihre Werte und Normen darzustellen, Vertrauen zwischen Ihnen und den Kunden aufzubauen und um ihre Produktangebote zu zeigen.

Welche Vorteile bieten Unternehmensfilme?

Unternehmensfilme bieten verschiedenste Vorteile. Einer der wichtigsten ist dabei, dass sie den Vorteil haben, dass sie Botschaften oft genauer und klarer übermitteln können als reine Texte. Zudem sind sie für den Zuschauer attraktiver und ansprechender und im Ganzen spannender.

Gegenüber klassischen Marketingformen bieten gute Unternehmensfilme auch den Vorteil, dass es ihnen meist schneller und besser gelingt, an die emotionale Seite der Konsumenten zu appellieren. Dies löst stärkere Emotionen sowie Reaktionen bei ihnen aus, sodass eine engere emotionale Bindung zu dem Unternehmen aufgebaut wird. Dafür muss man sich allerdings auch über die eigene Zielgruppe bewusst sein und diese gezielt ansprechen. Das hat auf das Unternehmen einen positiven Effekt.

Ein guter Unternehmensfilm stellt ein exzellentes Marketingtool für Firmen dar. Ein überzeugender und ansprechender Corporate Film erweckt sowohl Interesse als auch Aufmerksamkeit bei seinen Zuschauern. So kann das Image eines Unternehmens gestärkt und neue potenzielle Kunden angesprochen werden. Corporate Films bieten eine hervorragende Möglichkeit, die Corporate Identity nach außen zu tragen und sich als Unternehmen vorzustellen und ansprechend zu präsentieren.

Eine konsistente und relevante Markenidentität ist der Grundstein für das Vertrauen der Kunden sowie der Geschäftspartner. Wie erwähnt sind Unternehmensfilme eine gute Möglichkeit genau diese Identität nach außen zu tragen.

Die Veröffentlichung des abgeschlossenen Unternehmensfilms im Internet bringt weitere Vorteile mit sich, denn gerade in der heutigen Zeit können sich Videos im Internet unglaublich schnell verbreiten. Geschieht dies, bringt das natürlich den Vorteil der erhöhten Reichweite mit sich. Die wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zuschauer aus der angesprochenen Zielgruppe, auf das Unternehmen aufmerksam werden.

Zudem hat eine Veröffentlichung auf Plattformen wie beispielsweise YouTube, etc. den Vorteil, dass eine direkte Verbindung zu den Zuschauern besteht. Unter anderem durch Kommentarfunktion besteht der Zugang zu direktem Feedback sowie zur Kommunikation mit Kunden.

Filme wirken auf viele Menschen spannender und interessanter als lange Texte, die häufig nur überflogen werden. Abläufen im Film wiederum schenken viele Menschen häufig mehr Aufmerksamkeit. Dies können Unternehmen für sich nutzen, um relevante Informationen zu vermitteln und im Gedächtnis zu bleiben. Gute Unternehmensfilme helfen dabei, dass Unternehmen langfristig in Erinnerung bleiben, sodass potenzielle Kunden sich, auf der Suche nach Produkten eines Unternehmens, genau an Ihres erinnern.

Die Langlebigkeit eines Unternehmensfilms stellt einen weiteren Vorteil dar. Mit einem Unternehmensfilm haben Sie ein Werbemittel, dass mit einmaligem Aufwand langfristigen Nutzen bietet. Dabei müssen Sie selbst nicht einmal für dafür tun, denn heutzutage gibt es Unternehmen, die Gesamtlösungen bieten. So auch Marketeins. Hier wird Ihnen von der Filmidee bis hin zum hochwertigen, fertigen Video alles geboten, sodass ihr Unternehmen durch ihren Corporate Film überall heraussticht.

Was ist das wichtigste bei einem Unternehmensfilm?

Das Wichtigste bei einem Unternehmensfilm ist natürlich, dass Sie präsentieren, wer Sie sind. Dazu zählt aber nicht nur wer Sie, sondern auch wofür Sie stehen und was Sie machen. Dabei gilt es, das Ganze nicht zu kompliziert anzugehen, sondern, diese Informationen so verständlich wie möglich zu vermitteln.

Wichtig zu wissen ist außerdem, dass es sinnvoll ist, Ihren Film auf eine ausgewählte Zielgruppe auszurichten und potenzielle Kunden anzusprechen. Dafür sollten Sie eine Vorstellung davon haben, wie Ihre Zielgruppe aussieht und welche Ansprüche sie mit sich bringt. Die angesprochene Zielgruppe sollte sich angesprochen und abgeholt fühlen. Gleichzeitig ist es allerdings sinnvoll, wenn Sie nicht ausschließlich diese Zielgruppe ansprechen, sondern auch zu einem gewissen Grad alle ansprechen, auch wenn Sie Ihren Fokus auf die Zielgruppe legen.

Machen Sie sich in Ihrem Corporate Film die menschlichen Aspekte zu Nutzen. Sie können in einem Video wesentlich persönlicher werden als in einem schriftlichen Format. So besteht die Möglichkeit, die emotionale Ebene anzusprechen und nahbarer zu wirken. Sie können Ihre Zuschauer von Anfang an durch persönliche Ansprache abholen und miteinbeziehen. So sorgen Sie dafür, dass sich Kunden in Ihrem Unternehmen willkommen fühlen.

Sie können zu dem Humor in Ihren Unternehmensfilm einbinden. Dieser ist bei Verbrauchern sehr beliebt und trägt zum Erschaffen einer positiven Atmosphäre bei. Ein humorvoller Ton hinterlässt einen guten Eintrug und erhöht die Kaufbereitschaft.

Unternehmensfilme – Ein Fazit

Gerade in der heutigen, digitalisierten Zeit sind Unternehmensfilme ein extrem wichtiges Werkzeug für das Marketing Ihres Unternehmens. Er dient vor allem dazu, dass Sie sich als Unternehmen präsentieren können und Vertrauen zwischen Ihnen und Ihren Kunden aufbauen können.

Sie können den Corporate Film nicht nur auf Ihrer eigenen Website dafür nutzen, sich Ihren Kunden ausgiebig und ansprechend vorzustellen, sondern können ihn auch auf weiteren sozialen Plattformen veröffentlichen und so ihre Reichweite vergrößern. So erreichen Sie mehr potenzielle Kunden als durch klassische Werbemittel.

Sie haben für die Erstellung im ersten Schritt kurzfristige Kosten, die Ihnen allerdings langfristigen Erfolg bieten. Auch, weil Sie durch nur einmalige Kosten langfristigen Nutzen aus Ihrem Film ziehen können. Sie selbst haben, Dank Unternehmen wie Marketeins auch keinen eigenen Produktionsaufwand, sondern können die Gesamtlösung des Unternehmens zu Ihrem Vorteil nutzen.