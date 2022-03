Die Vorteile einer Taxi-App

Eine Taxi-App bietet viele Vorteile, vor allem zu Stoßzeiten, in denen die Taxizentrale mal wieder restlos überlastet ist. Welche Vorteile genau das sind und was genau man tun muss, um Taxis über eine App bestellen zu können, klären wir im folgenden Artikel.

Das Taxi online bestellen

Bevor man mit einer Taxi-App, wie beispielsweise der von Minicar KA, durchstarten kann, ist natürlich ein Smartphone mit einem Android- oder Apples iOS-Betriebssystem vonnöten. Ist die gewählte Taxi-App heruntergeladen, müssen in der Regel nur noch Name, Mobilfunknummer und E-Mai-Adresse eingegeben werden. Und schon kann ganz easy und bequem via App ein Taxi bestellt werden. Die Vorteile hiervon sind:

Frühzeitige Buchung

Ein Vorteil, den die Taxi-App bietet, ist die frühzeitige Buchung. Wer eine Taxifahrt in Anspruch nehmen möchte, kann diese ein bis zwei Tage vorher mit der gewünschten Uhrzeit vorbestellen und somit ist dieser Punkt schon mal aus dem Kopf. Allerdings variiert der verfügbare Buchungszeitraum von Anbieter zu Anbieter und unterscheidet sich auch in den unterschiedlichen Apps.

Fahrkosteneinschätzung

Die Fahrtkosteneinschätzung ist ein weiterer wichtiger Punkt, da jeder vorab gerne ungefähr wissen möchte, was die bevorstehende Fahrt kosten wird. Die meisten Apps haben diese nützliche Funktion und geben, anhand des Standorts und der gewünschten Zieladresse, eine ungefähre Einschätzung zu den Taxikosten ab. Allerdings handelt es sich dabei wirklich nur um eine Schätzung. Der genaue Preis wird während der Fahrt anhand der Anfahrt, der gefahrenen Kilometer, der aktuellen Verkehrssituation und etwaiger Zuschläge berechnet.

Zusätzliche Bearbeitungsoptionen

Für Menschen, die häufig bis regelmäßig ein Taxi bestellen, dürften zusätzliche Bestelloptionen interessant sein. Nutzer können dann z. B. entscheiden, ob sie ausschließlich Taxis mit guten Bewertungen bestellen oder bestimmte Fahrer als Stammfahrer auswählen möchten, sind sie mit diesen in der Vergangenheit zufrieden gewesen. Ebenso kann angegeben werden, ob man Haustiere oder einen Kinderwagen o. ä. mitführen möchte oder der Fahrer eine bestimmte Fremdsprache sprechen sollte etc.

Fahrzeug aussuchen

Auch bieten einige Taxi-Apps die Option an, aus verschiedenen Fahrzeugen auszuwählen. Hierbei kann dann die Marke sowie die Umweltverträglichkeit gewählt werden. Manche Taxianbieter fahren allerdings prinzipiell bereits mit Hybriden oder auch E-Autos.

Bargeldlos bezahlen

Bargeldlos bezahlen ist in der heutigen Zeit gang und gäbe und ebenso beim Taxifahren möglich. Bestellt man über eine Taxi-App, kann man meist auch in diesem Rahmen bezahlen. Zwar kann es Unterschiede von App zu App geben, aber in der Regel gibt es Bezahlwege via PayPal, EC-, Kredit- oder Kundenkarte. Bei einigen Anbietern kann sogar auf Rechnung gezahlt werden. Das sollte allerdings vorab abgesprochen werden.

Fahrzeug in Taxi-App live verfolgen

Das bestellte Taxi kann sogar via einer Taxi-App verfolgt werden. Dank dieser Funktion, die die meisten Apps dieser Art bieten, kann genau gesehen werden, wo sich das Taxi aktuell befindet bzw. man kann einschätzen, wann es bei einem selbst ankommt. Ebenso kann man sich im Rahmen dieser Funktion Push-Mitteilungen aufs Handy schicken lassen, wenn das Taxi tatsächlich vor der Türe steht. Auch gibt es Anbieter, bei denen innerhalb der App eine Karte mit allen verfügbaren Fahrern angezeigt wird. So kann man sehen, ob in unmittelbarer Nähe gerade ein Fahrer frei ist.

Fazit

Taxis sind eine sehr bequeme Art und Weise, um von A nach B zu kommen und sind trotz weiterer Fahrdienste auf dem Markt immer noch sehr beliebt. Taxi-Apps machen die Organisation noch einfacher. Musste man früher über die Taxizentrale gehen und bei diversen Anlässen, wie Silvester, Fasching o. ä. ewig in der Warteschleife hängen bzw. kam gar nicht durch, ist ein Taxi heute ganz easy mit ein paar Klicks organisiert. Zusätzlich können Sonderwünsche, wie Stammfahrer, Mitnahme eines Haustieres o. ä. angegeben werden, die bei Kapazität dann auch gerne erfüllt werden.